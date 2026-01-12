Egy hívás, egy éjszaka, egy hős – az újbudai rendőrgyilkosság története

Hírlevél
29 perce
Olvasási idő: 6 perc
2023. január 12-én egy késő esti szolgálat tragédiába torkollott Újbudán. Baumann Péter neve örökre összeforrt a hivatás iránti feltétlen elkötelezettséggel, a bátorsággal és azzal az áldozattal, amelyet a közösség biztonságáért hozott.
Baumann Péter 1993. február 3-án született Kisvárdán. Rendőri tanulmányait Miskolcon kezdte, majd 2013-ban szerelt fel a Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. kerületi kapitányságán. Rövid idő alatt végigjárta a ranglétrát: járőrvezető, járőrparancsnok, majd körzeti megbízott lett. Munkáját vezetői kivételes minősítéssel értékelték, szolgálata alatt többször részesült elismerésben – olvasható a Wikipédián az újbudai rendőrgyilkosság szócikkben.

rendőrgyilkosság, Baumann Péter, BaumannPéter
Baumann Péter (1993-2023)
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Kollégái egy olyan rendőrként emlékeznek rá, aki mindig mosolygott, akinek fontos volt az emberek biztonsága, és aki nemcsak munkáját, hanem az egész életét a rendőrségnek szentelte.

újbudai rendőrgyilkosság - Budapest, 2023. január 13.Virágok és mécsesek Baumann Péter szolgálatteljesítés közben elhunyt rendőr fotóinál az újbudai rendőrkapitányságnál tartott megemlékezésen 2023. január 13-án. Január 12-én este három intézkedő rendőrt késsel sebesített meg egy férfi Újbudán, majd az utcára menekült, ahol az egyik járőr figyelmeztető lövést követően lábon lőtte, és elfogták. A három sérült rendőrt, illetve a lábon lőtt támadót kórházba vitték. Baumann Péter, a XI. Kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban életét vesztette.MTI/Lakatos Péter
Újbudai rendőrgyilkosság: virágok és mécsesek Baumann Péter szolgálatteljesítés közben elhunyt rendőr fotóinál az újbudai rendőrkapitányságnál 
Fotó: MTI/Lakatos Péter

Újbudai rendőrgyilkosság: Baumann Péter végzetes éjszakája

2023. január 12-én késő este riasztás érkezett egy újbudai társasházból. Egy zavartan viselkedő férfi megpróbált betörni felső szomszédja lakásába. A kiérkező rendőrök intézkedés alá vonták, ám a férfi egy késsel három egyenruhásra támadt. Baumann Pétert szívtájon érte a szúrás.

Társai mindent megtettek, hogy megmentsék. Kórházba szállították, de a súlyos sérülésbe belehalt. 2016 óta ő volt az első rendőr Magyarországon, aki szolgálatteljesítés közben vesztette életét.

Megható bejegyzésben emlékeznek kollégájukra a rendőrök 

Budapest, 2023. január 13. Mécsesek égnek Baumann Péter főtörzsőrmester emlékére a Rendőrségi Igazgatási Központban tartott sajtótájékoztató helyszínén 2023. január 13-án. A rendőrség elindította az előző napon este megölt körzeti megbízott hősi halottá nyilvánítási folyamatát - jelentette be a rendőrség szóvivője budapesti sajtótájékoztatóján. Három intézkedő rendőrt késsel sebesített meg egy támadó Újbudán, egyikük belehalt sérüléseibe. A támadót elfogták. MTI/Máthé Zoltán
Baumann Péter főtörzsőrmester emlékére
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Baumann Péter – hősi halott

Másnap, 2023. január 13-án, Pintér Sándor belügyminiszter hősi halottá nyilvánította. Temetésére január 26-án került sor a mátészalkai köztemetőben, katonai és rendőri tiszteletadás mellett. 

Budapest, 2023. január 13. Jáger István XI. kerületi rendőrkapitány (b) és Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Baumann Péter szolgálatteljesítés közben elhunyt rendőr fotóinál az újbudai rendőrkapitányságnál tartott megemlékezésen 2023. január 13-án. Január 12-én este három intézkedő rendőrt késsel sebesített meg egy férfi Újbudán, majd az utcára menekült, ahol az egyik járőr figyelmeztető lövést követően lábon lőtte, és elfogták. A három sérült rendőrt, illetve a lábon lőtt támadót kórházba vitték. Baumann Péter, a XI. Kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban életét vesztette. MTI/Lakatos Péter
Jáger István XI. kerületi rendőrkapitány (b) és Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Baumann Péter szolgálatteljesítés közben elhunyt rendőr fotóinál az újbudai rendőrkapitányságnál tartott megemlékezésen 2023. január 13-án.
Fotó: MTI/Lakatos Péter

Országszerte fekete zászlók és gyászszalagok jelezték: egy hivatásáért élő fiatalember távozott.

Családja, szerelme, barátai és kollégái egy olyan embertől búcsúztak, aki februárban lett volna harminc éves.

Budapest, 2023. január 13. Fekete zászló a Rákospalotai Rendőrkapitányság épületén 2023. január 13-án. A rendőrség elindította az előző napon este megölt Baumann Péter körzeti megbízott hősi halottá nyilvánítási folyamatát - jelentette be a rendőrség szóvivője budapesti sajtótájékoztatóján. Három intézkedő rendőrt késsel sebesített meg egy támadó Újbudán, egyikük belehalt sérüléseibe. A támadót elfogták. MTI/Máthé Zoltán
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Baumann Péter neve emlékeztet a rendőrre, aki mosolyogva indult szolgálatba, de sosem tért haza.

Budapest, 2023. január 13. Mécsesek égnek Baumann Péter főtörzsőrmester emlékére a Rendőrségi Igazgatási Központban tartott sajtótájékoztató helyszínén 2023. január 13-án. A rendőrség elindította az előző napon este megölt körzeti megbízott hősi halottá nyilvánítási folyamatát - jelentette be a rendőrség szóvivője budapesti sajtótájékoztatóján. Három intézkedő rendőrt késsel sebesített meg egy támadó Újbudán, egyikük belehalt sérüléseibe. A támadót elfogták. MTI/Máthé Zoltán
Mécsesek égnek Baumann Péter főtörzsőrmester emlékére
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Baumann Péter története nem csupán egy tragédia. Figyelmeztetés, hogy a rendőrök nap mint nap kockázatot vállalnak értünk – és emlékeztetés arra is, milyen törékeny az élet.

20230113 Budapest Megemlékezők Baumann Péter szolgálatteljesítés közben elhunyt rendőr fotóinál az újbudai rendőrkapitányságnál. Három intézkedő rendőrt késsel sebesített meg egy támadó Újbudán, egyikük belehalt sérüléseibe fotó: Teknős Miklós (TEK) Magyar Nemzet
Megemlékezők Baumann Péter szolgálatteljesítés közben elhunyt rendőr fotóinál az újbudai rendőrkapitányságnál. 
Fotó: Teknős Miklós

Az emléke ott él minden járőrben, aki este szolgálatba indul, minden rendőrautó gyászszalagján, és mindazok szívében, akik tudják: vannak, akik a biztonságunkért az életüket adják.

Baumann Péter nem csak rendőr volt. Hős volt!

 

