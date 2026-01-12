Egy hívás, egy éjszaka, egy hős – az újbudai rendőrgyilkosság története

Baumann Péter 1993. február 3-án született Kisvárdán. Rendőri tanulmányait Miskolcon kezdte, majd 2013-ban szerelt fel a Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. kerületi kapitányságán. Rövid idő alatt végigjárta a ranglétrát: járőrvezető, járőrparancsnok, majd körzeti megbízott lett. Munkáját vezetői kivételes minősítéssel értékelték, szolgálata alatt többször részesült elismerésben – olvasható a Wikipédián az újbudai rendőrgyilkosság szócikkben.

Baumann Péter (1993-2023)

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Kollégái egy olyan rendőrként emlékeznek rá, aki mindig mosolygott, akinek fontos volt az emberek biztonsága, és aki nemcsak munkáját, hanem az egész életét a rendőrségnek szentelte.

Újbudai rendőrgyilkosság: virágok és mécsesek Baumann Péter szolgálatteljesítés közben elhunyt rendőr fotóinál az újbudai rendőrkapitányságnál

Fotó: MTI/Lakatos Péter

Újbudai rendőrgyilkosság: Baumann Péter végzetes éjszakája

2023. január 12-én késő este riasztás érkezett egy újbudai társasházból. Egy zavartan viselkedő férfi megpróbált betörni felső szomszédja lakásába. A kiérkező rendőrök intézkedés alá vonták, ám a férfi egy késsel három egyenruhásra támadt. Baumann Pétert szívtájon érte a szúrás.

Társai mindent megtettek, hogy megmentsék. Kórházba szállították, de a súlyos sérülésbe belehalt. 2016 óta ő volt az első rendőr Magyarországon, aki szolgálatteljesítés közben vesztette életét.

Baumann Péter főtörzsőrmester emlékére

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Baumann Péter – hősi halott

Másnap, 2023. január 13-án, Pintér Sándor belügyminiszter hősi halottá nyilvánította. Temetésére január 26-án került sor a mátészalkai köztemetőben, katonai és rendőri tiszteletadás mellett.

Jáger István XI. kerületi rendőrkapitány (b) és Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Baumann Péter szolgálatteljesítés közben elhunyt rendőr fotóinál az újbudai rendőrkapitányságnál tartott megemlékezésen 2023. január 13-án.

Fotó: MTI/Lakatos Péter

Országszerte fekete zászlók és gyászszalagok jelezték: egy hivatásáért élő fiatalember távozott.

Családja, szerelme, barátai és kollégái egy olyan embertől búcsúztak, aki februárban lett volna harminc éves.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Baumann Péter neve emlékeztet a rendőrre, aki mosolyogva indult szolgálatba, de sosem tért haza.

Mécsesek égnek Baumann Péter főtörzsőrmester emlékére

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Baumann Péter története nem csupán egy tragédia. Figyelmeztetés, hogy a rendőrök nap mint nap kockázatot vállalnak értünk – és emlékeztetés arra is, milyen törékeny az élet.

Megemlékezők Baumann Péter szolgálatteljesítés közben elhunyt rendőr fotóinál az újbudai rendőrkapitányságnál.

Fotó: Teknős Miklós

Az emléke ott él minden járőrben, aki este szolgálatba indul, minden rendőrautó gyászszalagján, és mindazok szívében, akik tudják: vannak, akik a biztonságunkért az életüket adják.