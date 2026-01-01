Ezeket a falatokat eszik a szerencsések újév napján

Magyarországon az újévi ételek kiemelt szerepet kapnak a családi asztalokon. A hagyomány szerint az év első napján elfogyasztott fogások szimbolikusan „megírják” az előttünk álló hónapokat: aki jól választ, bőséget, szerencsét és nyugalmat hívhat be az életébe – írja a Misihusi.hu.

Pénzt, bőséget és hosszú életet ígérnek ezek az újévi ételek

Fotó: Atlantic Ambience / Pexels

Szerencsehozó ételek:

A malac – a bőség jelképe

A sertéshús évszázadok óta az újévi asztalok főszereplője. A babona szerint a malac „kitúrja” a szerencsét, ezért újév napján a fül, a farok, a köröm és a csülök fogyasztása különösen szerencsésnek számít. Úgy tartják, hogy minél zsírosabb a falat, annál bőségesebb lesz az év.

Malacsült – a szerencse kitúrója

Fotó: Tadahiro Higuchi / Unsplash

Lencse – a pénz a tányéron

A lencse apró, kerek szemei a pénzérméket jelképezik. Úgy tartják, hogy aki újév napján sok lencsét eszik, annak egész évben nem lesz üres a pénztárcája. Ezért az egyik legfontosabb újévi ételnek számít.

Lencse – a pénz a tányéron

Fotó: MART PRODUCTION / Pexels

Édes falatok – édes év

A hagyomány szerint aki az év első napján édességet eszik, annak „édes” lesz az egész éve. Ezért sok családnál kerül sütemény, kalács vagy mézes desszert az újévi asztalra.

Édes falatok – édes év

Fotó: Igor Ovsyannykov / Pexels

Rétes – a hosszú élet jelképe

A rétes nyújtása a hosszú életet szimbolizálja. Minél hosszabb és töltöttebb, annál hosszabb és boldogabb évet jósolnak a fogyasztójának.

Szerencsepogácsa érmével

Sok helyen pogácsába rejtett érme jelzi, ki lesz a következő év szerencsése. Aki megtalálja, annak a babona szerint bőséges és sikeres éve lesz.

Tiltólistás újévi ételek:

Hal – nem mindegy, mikor kerül a tányérra

Újév napján a halat már nem ajánlják, mert a hiedelem szerint „elúszik vele a szerencse”. Ezért az újévi ételek összeállításakor sokan inkább kerülik, hogy a szerencse az év első napján kicsússzon a kezükből.

Szárnyas és vad – amit jobb elkerülni

Az újév napján elfogyasztott szárnyasok és vadhúsok a babona szerint „elkaparják” vagy „elfuttatják” a szerencsét. Éppen ezért ezek a húsfélék hagyományosan nem tartoznak az újévi menübe.

Az újévi asztal nemcsak a vendéglátásról szól, hanem egy régi hagyomány üzenetét is hordozza: amit az év első napján eszünk, az elkísér minket a következő hónapokban. Ha tudatosan válogatja meg az újévi ételeket, nemcsak finom falatokkal, hanem egy kis szerencsével is megajándékozhatja magát az új esztendőre.

