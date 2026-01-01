Újévi szokások, amiket jobb nem félvállról venni – ezek dönthetik el, milyen éve lesz

Kevesen tudják, de 1582 óta január 1-jétől számítjuk az új évet, ennek ellenére az újévi szokások sokáig a karácsonyi hagyományokkal fonódtak össze. A néphit szerint ez az átmeneti, „köztes” időszak különösen sérülékeny volt, ezért az emberek mindent megtettek azért, hogy elűzzék a rontó erőket és bevonzzák a szerencsét – írja a ZAOL.
Zalában és Somogyban például a pásztorok hangos zajkeltéssel járták végig a falvakat. Karikásostort durrogtattak, kolompoltak, kürtöt fújtak, sőt puskával is lőttek – mindezt azért, hogy elriasszák a gonoszt.
Miért lett a zajkeltésből tűzijáték – az újévi szokások átalakulása
A 20. századra a hagyomány fokozatosan átalakult. A pásztorok eszközeit felváltotta a trombita, a petárda és a tűzijáték. Az eredeti jelentés azonban megmaradt: az újévi szokások egyik legfontosabb eleme ma is az, hogy hanggal, fénnyel és vidámsággal „tisztítsuk meg” az új esztendőt.
Mit nem szabad enni újévkor?
Az újév egyben új kezdet — és a hiedelem szerint az első nap eseményei előrevetítik az egész év alakulását. Ezért fontos, mi kerül az asztalra.
Amit kötelező enni:
- malacot vagy disznóhúst, mert előre túrja a szerencsét
- virslit, kolbászt, kocsonyát
Amit tilos enni:
- halat, mert „elúszik” vele a szerencse
- szárnyast, mert „elrepül” a jó fortuna
A tyúk ráadásul hátrafelé kapirgál, ami a néphit szerint visszahúzza a szerencsét.
Minden, ami sok és apró — ezért jó a pezsgő buborékja
Hiába a modern világ, a babonák ma is élnek. Az újévi szokások szerint minden, ami sok és apró, bőséget és gazdagságot hoz:
A hiedelmek szerint minden, ami sok és apró, bőséget és szerencsét hoz az új évben.
Ide tartozik a lencse, a mák, a bab, a rizs és a borsó, de még a szilveszteri konfetti is ezt a jelentést hordozza.
Ugyanezen az elven alapul az a hit is, hogy a pezsgőben lévő sok apró buborék gazdagságot, szerencsét és mozgalmas, sikeres esztendőt ígér.
Malac, kocsonya és a maradék karácsony
Zalában és Somogyban az egyik legtipikusabb újévi étel a kocsonya volt. Gyakran karácsonyról maradt, ahogyan a bejgli és a töltött káposzta is. A középkori ábrázolásokon is lakomázó családokat látni — a bőség ugyanis elengedhetetlen része volt az újévi szokásoknak.
Férfit kell látni először?
A kimondott szónak teremtő ereje van – tartja a hagyomány. Ezért volt különösen fontos az újévi köszöntés. Sok helyen ma is él a hit, hogy az első látogató férfi legyen, mert ő hozza a szerencsét. Ha nő lép be először a házba, az balszerencsét jelenthet.
Úgy tartották azt is: ha újév reggelén férfit látunk meg először az utcán, szerencsés év elé nézünk.
Akkor is működik, ha nem hiszünk benne?
A néprajzkutatók szerint igen. Az újév első napján különösen erősnek számítanak a szimbólumok: a malac, a kéményseprő vagy a négylevelű lóhere. Az újévi szokások betartása nemcsak hagyomány, hanem szándéknyilatkozat is – és sokszor önbeteljesítő jóslatként működik.
Figyelem! Így juthat haza tömegközlekedéssel Budapesten szilveszterkor
A Budapesti Közlekedési Központ a karácsonyi ünnepi időszakban és szilveszterkor a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazodó közlekedési rendet vezet be. A korábbi évekhez hasonlóan több járatot indítanak a szilveszteri éjjelen, ezzel biztosítva a zavartalan közlekedést.