Újévi szokások, amiket jobb nem félvállról venni – ezek dönthetik el, milyen éve lesz

Kevesen tudják, de 1582 óta január 1-jétől számítjuk az új évet, ennek ellenére az újévi szokások sokáig a karácsonyi hagyományokkal fonódtak össze. A néphit szerint ez az átmeneti, „köztes” időszak különösen sérülékeny volt, ezért az emberek mindent megtettek azért, hogy elűzzék a rontó erőket és bevonzzák a szerencsét – írja a ZAOL.

Az újévi szokások szerint a zajkeltés, a bőséges étkezés, a malac, a lencse és még a pezsgő buborékjai is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy szerencsésen induljon az új esztendő

Fotó:Illusztráció/Unplash

Zalában és Somogyban például a pásztorok hangos zajkeltéssel járták végig a falvakat. Karikásostort durrogtattak, kolompoltak, kürtöt fújtak, sőt puskával is lőttek – mindezt azért, hogy elriasszák a gonoszt.

Miért lett a zajkeltésből tűzijáték – az újévi szokások átalakulása

A 20. századra a hagyomány fokozatosan átalakult. A pásztorok eszközeit felváltotta a trombita, a petárda és a tűzijáték. Az eredeti jelentés azonban megmaradt: az újévi szokások egyik legfontosabb eleme ma is az, hogy hanggal, fénnyel és vidámsággal „tisztítsuk meg” az új esztendőt.

Mit nem szabad enni újévkor?

Az újév egyben új kezdet — és a hiedelem szerint az első nap eseményei előrevetítik az egész év alakulását. Ezért fontos, mi kerül az asztalra.

Amit kötelező enni:

malacot vagy disznóhúst, mert előre túrja a szerencsét

virslit, kolbászt, kocsonyát

Amit tilos enni:

halat, mert „elúszik” vele a szerencse

szárnyast, mert „elrepül” a jó fortuna

A tyúk ráadásul hátrafelé kapirgál, ami a néphit szerint visszahúzza a szerencsét.

Minden, ami sok és apró — ezért jó a pezsgő buborékja

Hiába a modern világ, a babonák ma is élnek. Az újévi szokások szerint minden, ami sok és apró, bőséget és gazdagságot hoz:

A hiedelmek szerint minden, ami sok és apró, bőséget és szerencsét hoz az új évben.

Ide tartozik a lencse, a mák, a bab, a rizs és a borsó, de még a szilveszteri konfetti is ezt a jelentést hordozza.

Ugyanezen az elven alapul az a hit is, hogy a pezsgőben lévő sok apró buborék gazdagságot, szerencsét és mozgalmas, sikeres esztendőt ígér.

Malac, kocsonya és a maradék karácsony

Zalában és Somogyban az egyik legtipikusabb újévi étel a kocsonya volt. Gyakran karácsonyról maradt, ahogyan a bejgli és a töltött káposzta is. A középkori ábrázolásokon is lakomázó családokat látni — a bőség ugyanis elengedhetetlen része volt az újévi szokásoknak.