újévi szokások

Újévi szokások, amiket jobb nem félvállról venni – ezek dönthetik el, milyen éve lesz

Olvasási idő: 7 perc
Az új év kezdete évszázadok óta különleges jelentőséggel bír Magyarországon. Az újévi szokások szerint ugyanis ahogyan az esztendő első napja telik, olyan lesz az egész évünk is.
újévi szokásokhagyományszerencsemalac

Kevesen tudják, de 1582 óta január 1-jétől számítjuk az új évet, ennek ellenére az újévi szokások sokáig a karácsonyi hagyományokkal fonódtak össze. A néphit szerint ez az átmeneti, „köztes” időszak különösen sérülékeny volt, ezért az emberek mindent megtettek azért, hogy elűzzék a rontó erőket és bevonzzák a szerencsét – írja a ZAOL.

Az újévi szokások szerint a zajkeltés, a bőséges étkezés, a malac, a lencse és még a pezsgő buborékjai is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy szerencsésen induljon az új esztendő.
Fotó:Illusztráció/Unplash 
Fotó:Illusztráció/Unplash

Zalában és Somogyban például a pásztorok hangos zajkeltéssel járták végig a falvakat. Karikásostort durrogtattak, kolompoltak, kürtöt fújtak, sőt puskával is lőttek – mindezt azért, hogy elriasszák a gonoszt.

Miért lett a zajkeltésből tűzijáték – az újévi szokások átalakulása

A 20. századra a hagyomány fokozatosan átalakult. A pásztorok eszközeit felváltotta a trombita, a petárda és a tűzijáték. Az eredeti jelentés azonban megmaradt: az újévi szokások egyik legfontosabb eleme ma is az, hogy hanggal, fénnyel és vidámsággal „tisztítsuk meg” az új esztendőt.

Mit nem szabad enni újévkor?

Az újév egyben új kezdet — és a hiedelem szerint az első nap eseményei előrevetítik az egész év alakulását. Ezért fontos, mi kerül az asztalra.

Amit kötelező enni:

  • malacot vagy disznóhúst, mert előre túrja a szerencsét
  • virslit, kolbászt, kocsonyát

Amit tilos enni:

  • halat, mert „elúszik” vele a szerencse
  • szárnyast, mert „elrepül” a jó fortuna

A tyúk ráadásul hátrafelé kapirgál, ami a néphit szerint visszahúzza a szerencsét.

Minden, ami sok és apró — ezért jó a pezsgő buborékja

Hiába a modern világ, a babonák ma is élnek. Az újévi szokások szerint minden, ami sok és apró, bőséget és gazdagságot hoz:

A hiedelmek szerint minden, ami sok és apró, bőséget és szerencsét hoz az új évben. 

Ide tartozik a lencse, a mák, a bab, a rizs és a borsó, de még a szilveszteri konfetti is ezt a jelentést hordozza.

Ugyanezen az elven alapul az a hit is, hogy a pezsgőben lévő sok apró buborék gazdagságot, szerencsét és mozgalmas, sikeres esztendőt ígér.

Malac, kocsonya és a maradék karácsony

Zalában és Somogyban az egyik legtipikusabb újévi étel a kocsonya volt. Gyakran karácsonyról maradt, ahogyan a bejgli és a töltött káposzta is. A középkori ábrázolásokon is lakomázó családokat látni — a bőség ugyanis elengedhetetlen része volt az újévi szokásoknak.

Férfit kell látni először?

A kimondott szónak teremtő ereje van – tartja a hagyomány. Ezért volt különösen fontos az újévi köszöntés. Sok helyen ma is él a hit, hogy az első látogató férfi legyen, mert ő hozza a szerencsét. Ha nő lép be először a házba, az balszerencsét jelenthet.

Úgy tartották azt is: ha újév reggelén férfit látunk meg először az utcán, szerencsés év elé nézünk.

Akkor is működik, ha nem hiszünk benne?

A néprajzkutatók szerint igen. Az újév első napján különösen erősnek számítanak a szimbólumok: a malac, a kéményseprő vagy a négylevelű lóhere. Az újévi szokások betartása nemcsak hagyomány, hanem szándéknyilatkozat is – és sokszor önbeteljesítő jóslatként működik.

