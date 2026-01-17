Vaddisznó a kertben? Új szabályok jöttek, ezt nem árt tudni

Egyre több településen okoz bosszúságot a belterületen felbukkanó vaddisznó: feltúrt veteményesek, megrongált kerítések és megriadt lakók jelzik, hogy a vadállat már nem áll meg az erdőhatárnál.

A vaddisznók az erők mellett a kereket is felkeresik élelelmért

A jelenség olyan méreteket öltött, hogy a jogalkotók is lépni kényszerültek. A 2025 végén elfogadott törvénymódosítás szerint a belterületen megjelenő vad nem klasszikus vadkárt okoz, hanem úgynevezett belterületi vadmegjelenésről beszélünk. Ennek kezelése immár nem a vadásztársaságok, hanem a települések hatáskörébe tartozik: a döntés joga a polgármestereké lett – írja a Zaol.

Új szabályok a belterületen megjelenő vaddisznók kezelésére

Fontos változás, hogy az ilyen esetekben végzett beavatkozás nem minősül vadászatnak, a befogott vagy elejtett állat nem kerülhet forgalomba, azt meg kell semmisíteni.

A részletszabályok kidolgozása még folyamatban van, így az önkormányzatokra és a lakók együttműködésére hárul a feladat.

A szakemberek szerint a megelőzés kulcsfontosságú: ahol van nyugalom és könnyen elérhető táplálék, oda a vaddisznó újra és újra visszatér. A megfelelő védekezés ezért továbbra is a kerttulajdonosok egyik legfontosabb eszköze marad.

Sok vaddisznó él Budapesten

Az Origo a közelmúltban írt arról, hogy egyre több vaddisznó bukkan fel a városokban. Sokan hiszik, hogy a vaddisznók „az erdőből járnak be a városba”, azonban a kutatások mást mutatnak. A Pilisi Parkerdő a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézetével közösen végzett vizsgálatai szerint a budapesti vaddisznók jellemzően életvitelszerűen tartózkodnak a városi környezetben, nem pedig „átmenetileg betévednek”.