Riasztó, ami történik: 20 éve nem látott pusztítástól félnek egy magyar városban

Az elmúlt hetek rendkívüli időjárása miatt jelentősen megnőtt a vadkár mértéke Dévaványán. A hideg és a tartós hóréteg miatt a vadállatok — főként nyulak és őzek — egyre gyakrabban húzódtak be a lakott területekre, ahol könnyebben jutottak táplálékhoz – írj a BEOL.

Vadkár Dévaványán — a rendkívüli tél miatt vadállatok jelentek meg a város közterületein, fiatal fákat és parkokat veszélyeztetve Fotó:Illusztráció/Unplash

Vadkár a településen — gyors intézkedések a károk megelőzésére

A kialakult helyzet miatt a városvezetés gyorsan lépett a vadkár mérséklése érdekében. Több helyszínen védőhálókkal látták el a fiatal fákat, hogy megakadályozzák a rágási és hántolási károkat.

Valánszki Miklós Róbert, Dévaványa polgármestere közösségi oldalán számolt be a vadkár elleni védekezésről. Kiemelte: az elmúlt egy hét során a vadak a szokásosnál jóval gyakrabban jelentek meg a településen.

Az ügyben megszólalt a Dévaványai Vadásztársaság elnöke is. Illin József János elmondta, hogy a környéken jelentős vadállomány él, különösen vadnyulakból és fácánokból, miközben az őzek száma is lassan helyreáll. A vadkár csökkentése érdekében élőnyúl-befogással, vadászatokkal és etetéssel próbálják kordában tartani az állományt.

Idén eddig mintegy 1700–1800 élőnyulat fogtak be, miközben a kilőtt nyulak száma is eléri a 800 példányt.

Húsz éve nem volt ekkora vadkár Dévaványán

Illin József János felidézte: hasonló mértékű vadkár legutóbb több mint húsz évvel ezelőtt fordult elő a városban. Akkor is a vastag hóréteg miatt kényszerültek az állatok a településre, és komoly károkat okoztak a gyümölcsfákban.

A szakember szerint most is elsősorban a hó miatt keresték fel a lakott területeket, ahol könnyebben találtak élelmet. Bár az enyhüléssel az állatok fokozatosan visszahúzódnak, a vadászok továbbra is indokoltnak tartják a fiatal fák védelmét, mivel a tél még nem ért véget, és újabb hideghullám bármikor érkezhet.

Mit tehetnek a gazdák, ha kárt okoznak a vadak a terményben?

A mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozók gyakran tapasztalhatják, hogy a különböző vadak kárt okoznak a termésben, akár azzal, hogy megeszik, akár azzal, hogy összetapossák, kitúrják azt a földből. Tekintettel arra, hogy ezzel jelentős károkat is okozhatnak, a földtulajdonosnak joga van kárigényét érvényesíteni a vadászatra jogosulttal szemben. A vadkár részletes szabályait a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény és e törvény végrehajtásának szabályairól szóló 9/2004. (V. 4.) FVM rendelet határozza meg. A D.A.S. JogSzerviz szakértői világítják meg a jogi környezetet.