Egymillió magyart érint ez a fontos vagyonjogi szabály, de kevesen ismerik pontosan

Vagyonjog: az élettárs nem házastárs, így a vagyon se nem feleződik, se nem öröklődik

Fotó: Unsplash

Annak ellenére, hogy közel egymillió ember él élettársi kapcsolatban Magyarországon, mindössze az érintettek nagyjából fele tudja, hogy rájuk nem ugyanazok a vagyonjogi előírások vonatkoznak, mint a házastársakra.

Fontos vagyonjogi szabály, de szinte senki sem tudja jól

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) megbízásából készült felmérés szerint

mindössze minden harmadik válaszadó van tisztában azzal, hogy az élettársak automatikusan nem örökölnek egymás után.

Sokakat csak partnerük halála után ér a felismerés: végrendelet hiányában semmilyen joguk nincs a hagyatékhoz. Csupán a magyarok fele tudja helyesen, hogy

az élettársi kapcsolat jogi szempontból nem azonos a házassággal.

Ez derült ki a MOKK felkérésére készített országos, reprezentatív kutatásból. Ugyanakkor a megkérdezettek másik fele téves elképzelésekkel él, ráadásul az élettársi kapcsolatban élők körében az átlagnál is magasabb a hibás válaszok aránya. Pedig a jogi ismeretek különösen fontosak lennének, mivel az elmúlt évtizedekben folyamatosan nőtt az élettársi együttélések száma.

A KSH 2016-os adatai szerint már minden tizedik magyar ezt a formát választotta a házasság helyett, az aktuális arányok az idei népszámlálás után válnak ismertté.

A somogyi ügyvéd is érzékelteti a különbséget

A házastársak között az a vélelem, hogy minden közös, ám az élettársaknál a szerzésarány számít, magyarázta el a lap kérésére Miklós Endre kaposvári ügyvéd. Tehát élettársaknál részletes bizonyítást igényel a vagyoni eloszlás, esetenként a jövedelmek arányában, mutatott rá. Másik fontos különbség az, hogy az élettársaknál nincs törvényes öröklés, de a házastársaknál igen, ha együtt éltek, akkor aa házastárs számíthat haszonélvezeti jogra, örökrészre. Ezért egy végrendelet mindig megfontolás tárgyát képezheti.

