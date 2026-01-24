Hírlevél
élettársi kapcsolat

Egymillió magyart érint ez a fontos vagyonjogi szabály, de kevesen ismerik pontosan

Sokan nincsenek tisztában az élettársi kapcsolatok vagyonjogi szabályaival, holott becslések szerint közel egymillió magyar él ilyen életformában. Egy friss felmérés rámutat: az élettársi közösségben élőknek csupán elenyésző része van tisztában azzal, milyen jogi előírások vonatkoznak rájuk.
Bár valamelyest nőtt azok száma, akik tisztában vannak az élettársi kapcsolatok vagyonjogi szabályaival, a félreértések továbbra is széles körben elterjedtek – derült ki egy friss, reprezentatív közvélemény-kutatásból.

Fontos vagyonjogi szabály: Az élettárs nem házastárs, így a vagyon se nem feleződik, se nem öröklődik
Fotó: Unsplash

Annak ellenére, hogy közel egymillió ember él élettársi kapcsolatban Magyarországon, mindössze az érintettek nagyjából fele tudja, hogy rájuk nem ugyanazok a vagyonjogi előírások vonatkoznak, mint a házastársakra.

Fontos vagyonjogi szabály, de szinte senki sem tudja jól

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) megbízásából készült felmérés szerint 

mindössze minden harmadik válaszadó van tisztában azzal, hogy az élettársak automatikusan nem örökölnek egymás után.

 Sokakat csak partnerük halála után ér a felismerés: végrendelet hiányában semmilyen joguk nincs a hagyatékhoz. Csupán a magyarok fele tudja helyesen, hogy

 az élettársi kapcsolat jogi szempontból nem azonos a házassággal. 

Ez derült ki a MOKK felkérésére készített országos, reprezentatív kutatásból. Ugyanakkor a megkérdezettek másik fele téves elképzelésekkel él, ráadásul az élettársi kapcsolatban élők körében az átlagnál is magasabb a hibás válaszok aránya. Pedig a jogi ismeretek különösen fontosak lennének, mivel az elmúlt évtizedekben folyamatosan nőtt az élettársi együttélések száma. 

A KSH 2016-os adatai szerint már minden tizedik magyar ezt a formát választotta a házasság helyett, az aktuális arányok az idei népszámlálás után válnak ismertté.

A somogyi ügyvéd is érzékelteti a különbséget

A házastársak között az a vélelem, hogy minden közös, ám az élettársaknál a szerzésarány számít, magyarázta el a lap kérésére Miklós Endre kaposvári ügyvéd. Tehát élettársaknál részletes bizonyítást igényel a vagyoni eloszlás, esetenként a jövedelmek arányában, mutatott rá. Másik fontos különbség az, hogy az élettársaknál nincs törvényes öröklés, de a házastársaknál igen, ha együtt éltek, akkor aa házastárs számíthat haszonélvezeti jogra, örökrészre. Ezért egy végrendelet mindig megfontolás tárgyát képezheti.

 A teljes cikket itt olvashatja: Az élettárs nem házastárs, így a vagyon se nem feleződik, se nem öröklődik

 

