Vajda Márta csaknem négy évtizeden át szolgálta a magyar színház ügyét. Nem a reflektorfényben állt, hanem a háttérben teremtett rendet, biztonságot és folytonosságot. Jelenléte biztos pont volt: alázattal, szakmai pontossággal, türelemmel és rendíthetetlen elkötelezettséggel dolgozott azért, hogy a színházi közösség működni tudjon – még a legnehezebb időkben is – emlékezik meg a Magyar Színházi Társaság.

Elhunyt Vajda Márta, életének 71. évében

Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Vajda Márta a párbeszéd és a béke embere volt

Munkáját mindig a párbeszédbe vetett hit vezérelte. Abban hitt, hogy a színházak közössége akkor lehet erős, ha képes meghallani és meghallgatni egymást, ha a szakmai különbségek felett is megmarad a tisztelet. Hidakat épített emberek és intézmények között, és nem a hangos szóban, hanem a következetes, csendes munkában látta az előre vezető utat.

Amikor a Magyar Színházi Társaság tavaly őszi közgyűlésén leköszönt tisztségéről, így fogalmazott:

Én csak egyetlen egyet szeretnék, amelyért mindig is küzdöttem: legyen béke, békesség – a színházak, az emberek között.

Egy élet a színház szolgálatában

Vajda Márta pályája Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen kezdődött, majd az Interkoncert operaosztályán dolgozott, később a Magyar Színházművészeti Szövetséghez került. Ott volt a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház születésénél, részt vett vidéki és országos színházi folyamatok alakításában, és szívügye volt az Országos Színházi Találkozó, valamint a POSZT is.

Munkásságát számos elismerés jelezte, köztük a Bánffy Miklós-díj és a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje – de számára a legfontosabb mindig a színház iránti szeretet és kíváncsiság maradt.

Vajda Márta elvesztése pótolhatatlan veszteség a magyar színházi élet számára. Öröksége, embersége és a párbeszédbe vetett hite iránytű marad mindazoknak, akik ismerték és együtt dolgoztak vele!

