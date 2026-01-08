Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Dudás Miklós nagyapja – felkavaró dolgokat állít unokája haláláról

Gyász

Meghalt Sergio J. Ramos

havazás

Nem kell szenvedni a fagyban: ezekkel a lépésekkel védekezhet a hideg ellen

22 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rendkívüli hideghullám érkezett Magyarország fölé, amely a hőmérséklet mellett a csapadékformákat is jelentősen befolyásolja. A védekezés a hideg ellen ebben az időszakban különösen fontossá válik, mivel a hideg és a havazás az egészségre is hatással van.
Link másolása
Vágólapra másolva!
havazásegészségéletmódhidegtél

Rendkívüli hideghullám érkezett Magyarország fölé, amely jelentősen befolyásolja a mindennapokat. A védekezés a hideg ellen ebben az időszakban különösen fontos, mivel a hideg, a havazás és a csapadékos időjárás az egészségre is hatással van.

védekezés a hideg ellen
Fontos a védekezés a hideg ellen (illusztráció)
Fotó: Jill Wellington / Pexels

Védekezés a hideg ellen a mindennapokban

A védekezés a hideg ellen alapja a megfelelő öltözködés. A réteges ruházat segít megtartani a testhőt, a vízálló cipő pedig védi a lábat a nedvességtől és a lehűléstől. A végtagok védelme különösen fontos, mivel ezek hűlnek ki a leggyorsabban.

Egészségvédelem hideg időben azt is jelenti, hogy csökkentjük a szabadban töltött időt, különösen rendkívüli hideg idején. Fontos figyelni a csúszós utakra, és kerülni a felesleges kockázatokat.

Otthon ellenőrizzük a fűtést, és készüljünk fel az esetleges közlekedési fennakadásokra. Ezek az egyszerű lépések hozzájárulnak ahhoz, hogy a védekezés a hideg ellen valóban hatékony legyen, és segítsenek az egészség megőrzésében télen – írja a Köpönyeg.hu.

Hóhelyzet Budapesten, HóhelyzetBudapesten, hó, havazás, időjárás, 2026 január
Hóval borított Budapest
Fotó: Polyák Attila / Polyák Attila

A havazás és a csapadék szerepe

A tartós hideg és a havazás több módon is megterheli a szervezetet. A friss hótakaró visszaveri a napsugárzás nagy részét, így a felszín lassabban melegszik fel, ami tartós hideget eredményez. Emiatt éjszaka erősebb lehűlés alakul ki, nappal pedig alig emelkedik a hőmérséklet, ami fokozza a hideg hatását az egészségre.

A hó egyfajta szigetelőrétegként működik: miközben a talajt védi a mélyebb átfagyástól, a levegő hidegebb marad. Havazás idején csökkenhet a szél ereje, ugyanakkor romlanak a látási viszonyok, ami ködös, szürke időt okozhat. Ezek a körülmények növelik a téli időjárás egészségügyi kockázatait, különösen időseknél és krónikus betegeknél.

hó, havazás, takarítás, hótakarítás, hókotró, 2026.01.08.,
A havas utak takarítása folyamatos és országos szinten zajlik
Fotó: Lázár János/Facebook

A következő napokban a havazás több hullámban is előfordulhat, egyes térségekben ónos esővel és hófúvással. A hó olvadása párásabb levegőt eredményezhet, helyenként újabb csapadékot vagy ónos esőt idézhet elő. Ezek a jelenségek nemcsak a közlekedést nehezítik, hanem közvetve az egészség megőrzését is befolyásolják.

Apokaliptikus állapotok Európában: lecsapott a rettegett Goretti vihar

Napok alatt megbénult a kontinens jelentős része. A Goretti vihar hóval, jéggel és extrém hideggel borította káoszba Európát. Repülőterek zártak le, utak váltak életveszélyessé, halálos balesetek történtek.

Gyömbértea a hideg hónapokra

A hideg évszakban egyre többen nyúlnak természetes immunerősítő megoldásokhoz. A gyömbértea az immunrendszerre is jótékony hatással lehet. Szakértők szerint azonban sokan még mindig rossz módszerrel készítik el, így nem használják ki teljes mértékben a gyömbér jótékony hatásait.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!