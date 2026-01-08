Nem kell szenvedni a fagyban: ezekkel a lépésekkel védekezhet a hideg ellen

Rendkívüli hideghullám érkezett Magyarország fölé, amely jelentősen befolyásolja a mindennapokat. A védekezés a hideg ellen ebben az időszakban különösen fontos, mivel a hideg, a havazás és a csapadékos időjárás az egészségre is hatással van.

Fontos a védekezés a hideg ellen (illusztráció)

Fotó: Jill Wellington / Pexels

Védekezés a hideg ellen a mindennapokban

A védekezés a hideg ellen alapja a megfelelő öltözködés. A réteges ruházat segít megtartani a testhőt, a vízálló cipő pedig védi a lábat a nedvességtől és a lehűléstől. A végtagok védelme különösen fontos, mivel ezek hűlnek ki a leggyorsabban.

Egészségvédelem hideg időben azt is jelenti, hogy csökkentjük a szabadban töltött időt, különösen rendkívüli hideg idején. Fontos figyelni a csúszós utakra, és kerülni a felesleges kockázatokat.

Otthon ellenőrizzük a fűtést, és készüljünk fel az esetleges közlekedési fennakadásokra. Ezek az egyszerű lépések hozzájárulnak ahhoz, hogy a védekezés a hideg ellen valóban hatékony legyen, és segítsenek az egészség megőrzésében télen – írja a Köpönyeg.hu.

Hóval borított Budapest

Fotó: Polyák Attila / Polyák Attila

A havazás és a csapadék szerepe

A tartós hideg és a havazás több módon is megterheli a szervezetet. A friss hótakaró visszaveri a napsugárzás nagy részét, így a felszín lassabban melegszik fel, ami tartós hideget eredményez. Emiatt éjszaka erősebb lehűlés alakul ki, nappal pedig alig emelkedik a hőmérséklet, ami fokozza a hideg hatását az egészségre.