Veszélyes lett a levegő: ezek a magyar városok érintettek

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legutóbbi adatai szerint több városban veszélyessé vált a levegő minősége. A Sajó völgyében a légszennyezés szintje elérte a legrosszabb kategóriát.

Veszélyes levegő a Sajó völgyében (illusztráció) Fotó: Lisa from Pexels/Pexels

Veszélyessé vált a levegő minősége a Sajó völgyében

A szálló por miatt veszélyessé vált a levegő minősége a Sajó völgyében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerdán közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.

A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A szerdán közölt adatok szerint veszélyes a Sajó völgyében Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter és Miskolc levegőjének minősége.

Szentgotthárd, Sopron, Mosonmagyaróvár, Győr, Ajka, Várpalota, Székesfehérvár, Tatabánya, Esztergom, Kaposvár, Százhalombatta, Tököl, Salgótarján, Eger levegője egészségtelen.

Fertőd, Szombathely, Veszprém, Pécs, Dorog, Dunaújváros, Budapest, Kecsemét, Szeged, Békéscsaba, Debrecen, Nyíregyháza, Oszlár és Hernádszurdok levegőjének minősége kifogásolt. Vác, Szolnok és Komló mérőállomása elfogadható értéket rögzített.

A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint péntekig nyugodt időjárás várható, a légszennyező anyagok tovább dúsulhatnak, helyenként az egészségügyi határérték felett alakulhat a szálló por mennyisége. Az északkeleti, szélcsendes területeken a tájékoztatási küszöböt is átlépheti a szálló por koncentrációja – írja az MTI.

Nem várt negatív hatással jár a légszennyezettség csökkentése

A tisztább levegő egészségesebb, de van egy visszás hatása: kevesebb aeroszol esetén a felhők rosszabbul verik vissza a napfényt. Az apró szennyező részecskék hiányában a felhők nagyobb cseppekből állnak, sötétebbek lesznek, így több napenergia marad a Föld rendszerében.

