Ezeken a jóízű székely vicceken biztosan hangosan felnevet!

A székely viccek rövidek, szárazak, és általában nem ott nevet az ember, ahol számítana rá. Íme tíz fergeteges székely vicc a humor szótárából.

1. Néma székely

Baba született székelyéknél. Pár év eltelik, a gyerek szépen halad: jár, mosolyog, játszik. Egyetlen baj, hogy beszélnie is kellene már, de az csak nem szólal meg. Betölti a hatéves kort, de semmi.

Aggódnak a szülők, orvoshoz is viszik. Az mindent rendben talál, a némaság oka számára is titok.

Az idő múlik, végül is a szülők beletörődnek. Ha nem beszél, hát nem beszél, mégiscsak az ő fiacskájuk.

Valahol a gyerek 14. születésnapja körül ebédelni ül össze a család. A tányérokban gőzölög a húsleves.

Egyszer csak megszólal a gyerek:

– Sót!

Az egész család meglepődik.

– Jajj, de boldog vagyok! – szól az anyja. – Te beszélsz fiam?

– Beszélök.

– Hát az isten szerelmére, eddig mér nem mondtál semmit?

– Eddig ölég sós vót a leves.

2. A székely kutyája

Megy egy székely az utcán kutyát lóbálva a pórázon.

Ezt meglátja egy székely bácsi, és rákérdez:

– Hé, te meg miért lóbálod azt a kutyát a fejed fölött?

– Örömet szerzek neki!

– Ennek ez örül?

– Ennek még nem, de majd ha leteszem a földre...

3. Tésztagyár

Hajtja a székely bácsi komótosan a szekerét. Egyszer csak lelassít mellette egy kocsi és kiszól a sofőr:

– Bácsi, nem tudná megmondani merre van a makaróni gyár?

– Nem tudom fiam.

A kocsi továbbhajt, a székely bácsi elgondolkozik, aztán utána kiált:

– Jóember, nem a tésztagyárat keresi?

A sofőr örömmel tolat vissza:

– De igen, tudja hol van?

– Dehogy tudom, fiam.

4. Vonatjegy

Székely bácsika rohan a vonat után, végül csak lekési. A vonat akkor gördül ki a peronról, mikor odaér. Erre a bácsi:

– Eredj csak, eredj, a jegy úgyis nálam van!

5. Beteg tehén

János bácsi pipázva álldogál a kapuban. Mihály bácsi épp a kapu előtt vezet egy tehenet.

– Mihály bácsi, hova viszi azt a tehenet?

– Az orvoshoz.

– Miért? Beteg az a tehén?

– Nem beteg az.

– Nem ad elég tejet az a tehén?

– Húsz litert tejel minden nap!

– Nem borjadzik az a tehén?

– Dehogynem, a tavasszal hármat is borjadzott!

– Az Isten szerelmére, akkor mi a fenének viszi az orvoshoz?

– Mert az övé.