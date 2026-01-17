Ezeken a jóízű székely vicceken biztosan hangosan felnevet!

Hírlevél
A székely emberek különös gondolkodásmódja számtalan poénnak ágyaz meg. Most összegyűjtöttünk nyolc székely viccet, amitől biztosan fogja majd a hasát a röhögéstől.
A székely viccek rövidek, szárazak, és általában nem ott nevet az ember, ahol számítana rá. Íme tíz fergeteges székely vicc a humor szótárából.

1. Néma székely

Baba született székelyéknél. Pár év eltelik, a gyerek szépen halad: jár, mosolyog, játszik. Egyetlen baj, hogy beszélnie is kellene már, de az csak nem szólal meg. Betölti a hatéves kort, de semmi.
Aggódnak a szülők, orvoshoz is viszik. Az mindent rendben talál, a némaság oka számára is titok.
Az idő múlik, végül is a szülők beletörődnek. Ha nem beszél, hát nem beszél, mégiscsak az ő fiacskájuk.
Valahol a gyerek 14. születésnapja körül ebédelni ül össze a család. A tányérokban gőzölög a húsleves.
Egyszer csak megszólal a gyerek:
Sót!
Az egész család meglepődik.
Jajj, de boldog vagyok! – szól az anyja. – Te beszélsz fiam?
Beszélök.
Hát az isten szerelmére, eddig mér nem mondtál semmit?
Eddig ölég sós vót a leves.

2. A székely kutyája

Megy egy székely az utcán kutyát lóbálva a pórázon.
Ezt meglátja egy székely bácsi, és rákérdez:
Hé, te meg miért lóbálod azt a kutyát a fejed fölött?
Örömet szerzek neki!
Ennek ez örül?
Ennek még nem, de majd ha leteszem a földre...

3. Tésztagyár

Hajtja a székely bácsi komótosan a szekerét. Egyszer csak lelassít mellette egy kocsi és kiszól a sofőr:
Bácsi, nem tudná megmondani merre van a makaróni gyár?
Nem tudom fiam.
A kocsi továbbhajt, a székely bácsi elgondolkozik, aztán utána kiált:
Jóember, nem a tésztagyárat keresi?
A sofőr örömmel tolat vissza:
De igen, tudja hol van?
Dehogy tudom, fiam.

4. Vonatjegy

Székely bácsika rohan a vonat után, végül csak lekési. A vonat akkor gördül ki a peronról, mikor odaér. Erre a bácsi:
Eredj csak, eredj, a jegy úgyis nálam van!

5. Beteg tehén

János bácsi pipázva álldogál a kapuban. Mihály bácsi épp a kapu előtt vezet egy tehenet.
Mihály bácsi, hova viszi azt a tehenet?
Az orvoshoz.
Miért? Beteg az a tehén?
Nem beteg az.
Nem ad elég tejet az a tehén?
Húsz litert tejel minden nap!
Nem borjadzik az a tehén?
Dehogynem, a tavasszal hármat is borjadzott!
Az Isten szerelmére, akkor mi a fenének viszi az orvoshoz?
Mert az övé.

6. Esett az eső?

Idős székely bácsi kimegy az udvarra pisilni. Mikor bejön a házba, az egész gatyaszára csupa víz. Megkérdezi tőle a felesége:
Mi az, esett az eső?
Nem, fújt a szél!

7. Ajándék ló

A székelygyerek odamegy az édesapjához:
Boldog szülinapot édesapám!
Köszönöm fiam!
Vettem magának ajándékba egy lovat, de sajnos nagyon drága volt, úgyhogy csak részletre tudtam megvenni.
Nem baj fiam.
Kezdetnek itt van egy nagy lóf***.

8. Szellentés

A székely fintorogva beleszagol a levegőbe:
Fiam, te voltál?
Nem.
Asszony, akkor te?
Nem.
Akkor én.

 

