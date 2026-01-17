Ezeken a jóízű székely vicceken biztosan hangosan felnevet!

A székely viccek rövidek, szárazak, és általában nem ott nevet az ember, ahol számítana rá. Íme tíz fergeteges székely vicc a humor szótárából.
1. Néma székely
Baba született székelyéknél. Pár év eltelik, a gyerek szépen halad: jár, mosolyog, játszik. Egyetlen baj, hogy beszélnie is kellene már, de az csak nem szólal meg. Betölti a hatéves kort, de semmi.
Aggódnak a szülők, orvoshoz is viszik. Az mindent rendben talál, a némaság oka számára is titok.
Az idő múlik, végül is a szülők beletörődnek. Ha nem beszél, hát nem beszél, mégiscsak az ő fiacskájuk.
Valahol a gyerek 14. születésnapja körül ebédelni ül össze a család. A tányérokban gőzölög a húsleves.
Egyszer csak megszólal a gyerek:
– Sót!
Az egész család meglepődik.
– Jajj, de boldog vagyok! – szól az anyja. – Te beszélsz fiam?
– Beszélök.
– Hát az isten szerelmére, eddig mér nem mondtál semmit?
– Eddig ölég sós vót a leves.
2. A székely kutyája
Megy egy székely az utcán kutyát lóbálva a pórázon.
Ezt meglátja egy székely bácsi, és rákérdez:
– Hé, te meg miért lóbálod azt a kutyát a fejed fölött?
– Örömet szerzek neki!
– Ennek ez örül?
– Ennek még nem, de majd ha leteszem a földre...
3. Tésztagyár
Hajtja a székely bácsi komótosan a szekerét. Egyszer csak lelassít mellette egy kocsi és kiszól a sofőr:
– Bácsi, nem tudná megmondani merre van a makaróni gyár?
– Nem tudom fiam.
A kocsi továbbhajt, a székely bácsi elgondolkozik, aztán utána kiált:
– Jóember, nem a tésztagyárat keresi?
A sofőr örömmel tolat vissza:
– De igen, tudja hol van?
– Dehogy tudom, fiam.
4. Vonatjegy
Székely bácsika rohan a vonat után, végül csak lekési. A vonat akkor gördül ki a peronról, mikor odaér. Erre a bácsi:
– Eredj csak, eredj, a jegy úgyis nálam van!
5. Beteg tehén
János bácsi pipázva álldogál a kapuban. Mihály bácsi épp a kapu előtt vezet egy tehenet.
– Mihály bácsi, hova viszi azt a tehenet?
– Az orvoshoz.
– Miért? Beteg az a tehén?
– Nem beteg az.
– Nem ad elég tejet az a tehén?
– Húsz litert tejel minden nap!
– Nem borjadzik az a tehén?
– Dehogynem, a tavasszal hármat is borjadzott!
– Az Isten szerelmére, akkor mi a fenének viszi az orvoshoz?
– Mert az övé.
6. Esett az eső?
Idős székely bácsi kimegy az udvarra pisilni. Mikor bejön a házba, az egész gatyaszára csupa víz. Megkérdezi tőle a felesége:
– Mi az, esett az eső?
– Nem, fújt a szél!
7. Ajándék ló
A székelygyerek odamegy az édesapjához:
– Boldog szülinapot édesapám!
– Köszönöm fiam!
– Vettem magának ajándékba egy lovat, de sajnos nagyon drága volt, úgyhogy csak részletre tudtam megvenni.
– Nem baj fiam.
– Kezdetnek itt van egy nagy lóf***.
8. Szellentés
A székely fintorogva beleszagol a levegőbe:
– Fiam, te voltál?
– Nem.
– Asszony, akkor te?
– Nem.
– Akkor én.