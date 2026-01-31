10 közlekedési vicc, amin nehéz nem nevetni

Hírlevél
A legjobb történetek gyakran a mindennapi utazások során születnek, amikor egy egyszerű helyzetből emlékezetes poén kerekedik. Most a 10 legjobb közlekedési viccet gyűjtöttük össze!
A közlekedési viccek ott születnek, ahol a menetrend inkább ígéret, mint tény. Amikor nem jött a busz, a vonat pedig állt, a magyarázat pedig mindig érkezett, csak éppen késve.

1. Mikrobusz vicc

Egy üvöltő gyerekekkel teli mikrobusz átmegy a zebrán, és majdnem elüt egy férfit. A férfi felháborodva kiáltja a női vezetőnek:
- Hé, hölgyem, nem tud vigyázni?
A nő megállítja a kocsit, letekeri az ablakot és visszakiabál:
- Miből gondolja, hogy mind az enyém?

2. Hideg vicc

Dermesztő hidegben lehúzott ablakkal száguld a busz. A didergő utasok megjegyzik a sofőrnek:
- Igazán felhúzhatná az ablakot, odakint nagyon hideg van.
- Na és mit gondolnak, ha felhúzom, akkor odakint melegebb lesz?

3. Zuhogó eső vicc

Zuhogó esőben megy a taxis az utasával, aki megjegyzi:
- Uram, tudja, hogy beázik a kocsija a tetőablaknál?
- Tudom.
- Ez mindig így van?
- Dehogy is! Csak ha esik az eső!

4. Gyorsvonat vicc

Vidéki állomáson kérdi egy ember a vasutastól:
- Mondja, mikor jön erre a következő vonat Budapest felé?
- A gyorsvonat öt perc múlva érkezik, a személyvonat pedig másfél óra múlva. Én mégis azt tanácsolnám, hogy a személlyel menjen!
- Miért? Az lassabb is, később is jön!
- Igen, de a gyorsvonat nem áll meg nálunk!

5. Taxióra vicc

Japán turista megy ki a reptérre. Egyszercsak a taxit megelőzi egy Honda.
- Á, Honda, nagyon gyors, Japánban készült! - kiált fel a japán.
Mennek tovább, amikor egy Toyota előzi meg őket.
- Á, Toyota, nagyon gyors, Japánban készült! - kiált fel ismét a japán.
Harmadszorra egy Mitsubishi suhan el mellettük.
- Mitsubishi, nagyon gyors, Japánban készült! - mondja ismét a japán.
A sofőr nem szól semmit, hamarosan kiérnek a reptérre.
- 80.000 forint lesz - mondja a taxis.
- Micsoda? Az nagyon sok - hápog a japán.
- Taxióra, nagyon gyors, Magyarországon készült! - válaszolja a sofőr

6. IFA vicc

- Minek a rövidítése az IFA?
- ???
- Ideiglenes Forgalmi Akadály.

7. Beteg pilóta vicc

Utasok ülnek a repülőn, egyszer csak a pilóta hangja hallatszik a hangosbeszélőből:
- Hölgyeim és uraim, itt a pilóta beszél. Van önök között orvos? Kérem, fáradjon a pilótafülkébe.
Egy orvos feláll és bemegy a fülkébe. Néhány perc múlva újra a hangosbeszélő, ám most az orvos hangja hallatszik:
- Kedves utasaink! Van önök között pilóta?

8. Luxuskocsi vicc

- Drágám, szeretnél egyszer egy hatalmas, kék, sok-sok lóerős kocsiban utazni, amelyet nem kell vezetni, mert sofőr ül a volán mögött?
- Igen, ez nagyszerű lenne!
- Akkor gyere, szálljunk fel a buszra!

9. Buszsofőrök vicc

Melyik országban mi van kiírva a buszokon?
Az Egyesült Államokban: "Ne beszélgessen a sofőrrel!"
Angliában: "Tisztelettel kérjük, tartózkodjon a sofőrrel való beszélgetéstől!"
Németországban: "Utasnak szigorúan tilos a sofőrrel beszélgetni!"
Olaszországban: "Ne válaszoljon a sofőrnek!"

10. Hat gyerek vicc

Cikázik a taxis a forgalomban. Az utas egy ideig csendben retteg, majd egy túlságosan hajmeresztő manőver után odaszól:
- Hallja-e, vigyázzon jobban! Engem hat gyerekem vár otthon!
A taxis dühösen visszavág:
- Hölgyem, hat gyereke van és még maga mondja nekem, hogy vigyázzak?

 

