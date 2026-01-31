10 közlekedési vicc, amin nehéz nem nevetni

A közlekedési viccek ott születnek, ahol a menetrend inkább ígéret, mint tény. Amikor nem jött a busz, a vonat pedig állt, a magyarázat pedig mindig érkezett, csak éppen késve.

1. Mikrobusz vicc

Egy üvöltő gyerekekkel teli mikrobusz átmegy a zebrán, és majdnem elüt egy férfit. A férfi felháborodva kiáltja a női vezetőnek:

- Hé, hölgyem, nem tud vigyázni?

A nő megállítja a kocsit, letekeri az ablakot és visszakiabál:

- Miből gondolja, hogy mind az enyém?

2. Hideg vicc

Dermesztő hidegben lehúzott ablakkal száguld a busz. A didergő utasok megjegyzik a sofőrnek:

- Igazán felhúzhatná az ablakot, odakint nagyon hideg van.

- Na és mit gondolnak, ha felhúzom, akkor odakint melegebb lesz?

3. Zuhogó eső vicc

Zuhogó esőben megy a taxis az utasával, aki megjegyzi:

- Uram, tudja, hogy beázik a kocsija a tetőablaknál?

- Tudom.

- Ez mindig így van?

- Dehogy is! Csak ha esik az eső!

4. Gyorsvonat vicc

Vidéki állomáson kérdi egy ember a vasutastól:

- Mondja, mikor jön erre a következő vonat Budapest felé?

- A gyorsvonat öt perc múlva érkezik, a személyvonat pedig másfél óra múlva. Én mégis azt tanácsolnám, hogy a személlyel menjen!

- Miért? Az lassabb is, később is jön!

- Igen, de a gyorsvonat nem áll meg nálunk!

5. Taxióra vicc

Japán turista megy ki a reptérre. Egyszercsak a taxit megelőzi egy Honda.

- Á, Honda, nagyon gyors, Japánban készült! - kiált fel a japán.

Mennek tovább, amikor egy Toyota előzi meg őket.

- Á, Toyota, nagyon gyors, Japánban készült! - kiált fel ismét a japán.

Harmadszorra egy Mitsubishi suhan el mellettük.

- Mitsubishi, nagyon gyors, Japánban készült! - mondja ismét a japán.

A sofőr nem szól semmit, hamarosan kiérnek a reptérre.

- 80.000 forint lesz - mondja a taxis.

- Micsoda? Az nagyon sok - hápog a japán.

- Taxióra, nagyon gyors, Magyarországon készült! - válaszolja a sofőr

6. IFA vicc

- Minek a rövidítése az IFA?

- ???

- Ideiglenes Forgalmi Akadály.

7. Beteg pilóta vicc

Utasok ülnek a repülőn, egyszer csak a pilóta hangja hallatszik a hangosbeszélőből:

- Hölgyeim és uraim, itt a pilóta beszél. Van önök között orvos? Kérem, fáradjon a pilótafülkébe.

Egy orvos feláll és bemegy a fülkébe. Néhány perc múlva újra a hangosbeszélő, ám most az orvos hangja hallatszik:

- Kedves utasaink! Van önök között pilóta?