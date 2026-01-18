Bosszankodik a virághagymák miatt tavasszal? Itt a megoldás

A télen vásárolt virághagymák legnagyobb ellensége a meleg és a halogatás. Ha túl sokáig állnak a lakásban, vagy hetekig várunk az ültetéssel, a hagymák már a csomagban hajtani kezdenek, föld és víz nélkül pedig legyengülnek – írja a ZAOL.

A januárban vásárolt virághagymák különösen érzékenyek a rossz kezelésre. Fotó:Illusztráció/Unplash

Németh Benjámin szerint a legnagyobb tévhit az, hogy ezekkel „ráérünk tavasszal foglalkozni”. Pedig sok esetben épp ez a hozzáállás vezet a kudarchoz.

Viragymák sorsa már télen eldől

Nem mindegy, milyen virághagymáról van szó:

Tavaszi virágzású virághagymák (tulipán, nárcisz, jácint, krókusz):

Ezeket nem szabad halogatni. Ha már megvetted, el kell ültetni, különben tönkremennek.

Nyári virágzású hagymások és gumósok (kardvirág, dália):

Ezek valóban ráérnek tavasszal, addig hűvös, száraz, fagymentes helyen kell tárolni őket.

Mit tegyél, ha fagyott a talaj?

Januárban gyakran a kemény mínuszok miatt szóba sem jöhet a kerti ültetés. Ilyenkor a megoldás:

ültesd el a virághagymákat cserépbe,

tedd ki őket fedett, csapadéktól védett helyre (teraszon, erkélyen),

hagyd, hogy megkapják a hideghatást.

A legrosszabb, amit tehetsz, ha a lakásban, szobahőmérsékleten „pihenteted” őket.

Már hajt a virághagyma? Ne dobd ki!

Ha a virághagymák már hajtani kezdtek, még nincs minden veszve. A kulcs ilyenkor is a cserép és a hideg. Ne a konyhaablakban nevelgesd, hanem ültesd el, majd tedd ki hűvös, fedett helyre, ahol nem ázik el.

Titkos kerti trükk: fokhagyma a vakond ellen

A tulipánokat sok kertben előszeretettel dézsmálják a vakondok. Egy egyszerű praktika segíthet: az ültetőgödörbe tegyél étkezési fokhagymát. A szaga elriasztja őket, a virághagymák pedig békében fejlődhetnek.

Így lesz igazán látványos a virágzás

A szakértő szerint ne feszes sorokban gondolkodj. A virághagymák akkor mutatnak igazán jól, ha csokorszerűen, csoportokban kerülnek a földbe. Cserépben is érdemes vegyesen ültetni őket – így nem egyszerre nyílnak, és hosszabb ideig díszítenek.

