Bosszankodik a virághagymák miatt tavasszal? Itt a megoldás

A télen vásárolt virághagymák legnagyobb ellensége a meleg és a halogatás. Ha túl sokáig állnak a lakásban, vagy hetekig várunk az ültetéssel, a hagymák már a csomagban hajtani kezdenek, föld és víz nélkül pedig legyengülnek – írja a ZAOL.
Németh Benjámin szerint a legnagyobb tévhit az, hogy ezekkel „ráérünk tavasszal foglalkozni”. Pedig sok esetben épp ez a hozzáállás vezet a kudarchoz.
Viragymák sorsa már télen eldől
Nem mindegy, milyen virághagymáról van szó:
- Tavaszi virágzású virághagymák (tulipán, nárcisz, jácint, krókusz):
Ezeket nem szabad halogatni. Ha már megvetted, el kell ültetni, különben tönkremennek.
- Nyári virágzású hagymások és gumósok (kardvirág, dália):
Ezek valóban ráérnek tavasszal, addig hűvös, száraz, fagymentes helyen kell tárolni őket.
Mit tegyél, ha fagyott a talaj?
Januárban gyakran a kemény mínuszok miatt szóba sem jöhet a kerti ültetés. Ilyenkor a megoldás:
- ültesd el a virághagymákat cserépbe,
- tedd ki őket fedett, csapadéktól védett helyre (teraszon, erkélyen),
- hagyd, hogy megkapják a hideghatást.
A legrosszabb, amit tehetsz, ha a lakásban, szobahőmérsékleten „pihenteted” őket.
Már hajt a virághagyma? Ne dobd ki!
Ha a virághagymák már hajtani kezdtek, még nincs minden veszve. A kulcs ilyenkor is a cserép és a hideg. Ne a konyhaablakban nevelgesd, hanem ültesd el, majd tedd ki hűvös, fedett helyre, ahol nem ázik el.
Titkos kerti trükk: fokhagyma a vakond ellen
A tulipánokat sok kertben előszeretettel dézsmálják a vakondok. Egy egyszerű praktika segíthet: az ültetőgödörbe tegyél étkezési fokhagymát. A szaga elriasztja őket, a virághagymák pedig békében fejlődhetnek.
Így lesz igazán látványos a virágzás
A szakértő szerint ne feszes sorokban gondolkodj. A virághagymák akkor mutatnak igazán jól, ha csokorszerűen, csoportokban kerülnek a földbe. Cserépben is érdemes vegyesen ültetni őket – így nem egyszerre nyílnak, és hosszabb ideig díszítenek.
