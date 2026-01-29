Már egy egész vármegyét ledöntött a szupervírus – riasztó számok érkeztek

A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentése alapján a vármegyében 30 fertőzöttet regisztráltak, miközben országosan összesen 127 esetet jelentettek. A rotavírus nevű vírus egyetlen hét alatt megduplázta az esetszámot Vasban, hiszen az előző héten még csak 15 beteg szerepelt a statisztikákban – számolt be róla a VAOL.

A vírus leggyakoribb tünete a hányás és a hasmenés.

Fotó: 123RF

Vírus-járvány Vasban – veszélyben a legkisebbek

A fertőzés leginkább a 6 hónapos és 2 éves kor közötti gyermekeket támadja, de a felnőttek sem érezhetik magukat teljes biztonságban.

A betegség heves, vizes hasmenéssel, hányással és lázzal jár, ami gyorsan kiszáradáshoz vezethet.

A kórokozó rendkívül fertőző, emberről emberre terjed, főként közösségekben és családokon belül. A tünetek általában 3–8 napig tartanak, a kezelés alapja a folyamatos folyadékpótlás és a tünetek enyhítése. A szakemberek szerint a járvány megelőzésének kulcsa a szigorú higiénia betartása és a védőoltás, amely jelentősen csökkenti a súlyos lefolyás esélyét.

Többféle vírus is terjed

Egyre inkább terjed a Nipah-vírus, ami egy állatokról emberre terjedő (zoonotikus) vírus, amelyet elsősorban gyümölcsevő denevérek és más fertőzött állatok továbbíthatnak az emberre, és emberről emberre is átterjedhet közeli kontaktus vagy fertőzött élelmiszer útján. Fertőzése kezdetben influenzaszerű tünetekkel (láz, fejfájás, légzőszervi problémák) jelentkezik, de súlyos agyvelőgyulladást és légzési nehézséget is okozhat, és az esetek 40–75 %-a halálos kimenetelű lehet.

Az adenovírus is szedi áldozatait. A gyakori DNS-vírus elsősorban a légutakat fertőzi, de a szervezet több részét is megtámadhatja, ezért tünetei az egyszerű megfázástól az influenzaszerű panaszokon át hasmenésig és hányásig terjedhetnek. A fertőzés tipikusan köhögéssel, orrfolyással, torokfájással, lázzal és szempirossággal járhat, és akár kötőhártya-gyulladást is okozhat, emellett néha a gyomor-bélrendszer tünetei (hányás, hasmenés) is megjelennek.