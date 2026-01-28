Voith Ági halála: ez a betegség győzte le a színésznőt

Hírlevél
Voith Ági színésznő szerda reggel, 81 éves korában halt meg. Noha korábban is ismert volt, hogy a színésznő súlyos beteg, ő és családja sem szerette, ha a betegségéről beszélnek.
Ahogy írtunk róla, ma reggel elhunyt Voith Ági, Jászai Mari-díjas színésznő, a József Attila Színház örökös tagja. Betegségről, gyengeségről nem szívesen nyilatkozott, ám beszédes, hogy az utóbbi években már csak ritkán vállal fellépést: mint mondta, inkább élvezi az életet a párjával, Döme Zsolt zeneszerzővel, és kutyájukkal a Budapest közeli Nagykovácsiban lévő, erdő széli házukban - írta a Bors. 

Voith Ági súlyos beteg volt
Voith Ági színésznő

Komoly betegséggel küzdött Voith Ági

Az év első napjaiban pedig még arról beszélt, jól esik neki a nyugalom, és hogy végre úgy érezte, van ideje megírni életrajzi könyvét. 

Arról, hogy valójában komoly betegséggel küzdött, nemigen esett szó, csupán a halálát bejelentő cikkben említették: „gyilkos kór” győzte le végül

 − ezt a kifejezést daganatos betegségek esetén szokták használni.

Voith Ági haláláról Bóta Gábor adott hírt, miután felhívta őt Bodrogi Gyula. 

Felhívott Bodrogi Gyula, hogy meghalt Voith Ági. Megállt bennem az ütő. Végleg elaludt. Legyőzte a gyilkos kór. Bár ezt még nem adta ki az MTI, ez sajnos nyilván hiteles. Sokat láttam őket gyerekkoromban a József Attila Színházban komédiázni. Színházimádatom megalapozói közé tartoznak. Felelevenedett az élmény, amikor jó pár éve a Nemzetiben közös estet csináltak, mókáztak, énekeltek, táncoltak, de nagy, mély csendeket is teremtettek, mint régen.

 Több mint negyven éve nem éltek együtt, ám meghatóan példaértékű, ahogy jóban maradtak. Ági vagány, belevaló, szeretni való, jó humorú nő és remek színész volt. Márciusban lett volna 82 éves

 − írta bejegyzésében.

 

 

