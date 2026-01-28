Szívszorító üzenettel búcsúzott anyjától Voith Ági fia

A Bors elérte Voith Ági fiát, Bodrogi Ádámot, aki azt kérte, hogy így emlékezzünk az édesanyjára: A betegségről nem szeretném, hogy írjanak. Ő sem szerette volna, hogy a betegségéről beszéljünk. Csak azt szeretné, hogy a jó dolgokra emlékezzünk, amikben sikere volt, ami miatt szerették őt az emberek.

Voith Ági Fotó: MTVA Fotóarchívum/Zih Zsolt

Szerették Voith Ágit

Az, hogy neki milyen betegsége volt, az nem fontos. Hozzátette:

Azt szeretném, ha őrá ne úgy emlékezzenek, hogy milyen betegsége volt, hanem az a fontos, hogy mit adott az embereknek. Ez a fontos.

Voith Ágiról decemberben érkeztek aggasztó hírek, amikor kórházba került, súlyos betegséggel kezelték, de úgy tudni, a karácsonyt végül otthon tölthette. Egy Budapest melletti kisvárosban élvezte utolsó éveit – most pedig egy egész ország búcsúzik tőle, csendben, hálával - írta a Bors.