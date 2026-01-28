Megtörten nyilatkozott Bodrogi Gyula Voith Ági halála után

Ahogy írtunk róla, ma meghalt Voith Ági színésznő. Az Index elérte Bodrogi Gyulát, aki elcsukló hangon erősítette meg a hírt.

Voith Ági és Bodrogi Gyula - Fotó: MW Bulvár

Mint mondta:

A legjobb barátok voltunk. Telefonon mindennap tartottuk a kapcsolatot, még az utolsó napokban is. Most nagyon nehéz beszélni, bármit is mondani.

A színésznő Bodrogi Gyula Kossuth-díjas színművész felesége volt, egy közös gyermekük született. Noha több mint negyven éve nem élnek együtt, hivatalosan nem váltak el. Élettársa Döme Zsolt zeneszerző – írta a portál.

Voith Ági díjai

Munkáját 1976-ban Jászai Mari-díjjal ismerték el, 1995-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével tüntették ki, 2003-ban Radnóti Miklós antirasszista díjban részesült. 2006-ban a József Attila Színház örökös tagja, 2013-ban érdemes művész lett, 2016-ban átvehette a Színház- és Filmművészeti Egyetem jubileumi oklevelét.