Megtörten nyilatkozott Bodrogi Gyula Voith Ági halála után

Bodrogi Gyula és Voith Ági korábban egy párt alkottak, és hivatalosan nem is váltak el. A színész azt mondta, a legutóbbi napokig tartották a kapcsolatot. Voith Ági 81 éves korában halt meg.
bodrogi gyulavoith ágiszínésznő

Ahogy írtunk róla, ma meghalt Voith Ági színésznő. Az Index elérte Bodrogi Gyulát, aki elcsukló hangon erősítette meg a hírt. 

Voith Ági, 20240309 TörökbálintBodrogi Gyula, Voith Ági színművészek fotó: Szabolcs László (SZL)MW Bulvár
Voith Ági és Bodrogi Gyula - Fotó: MW Bulvár

Mint mondta: 

A legjobb barátok voltunk. Telefonon mindennap tartottuk a kapcsolatot, még az utolsó napokban is. Most nagyon nehéz beszélni, bármit is mondani. 

A színésznő Bodrogi Gyula Kossuth-díjas színművész felesége volt, egy közös gyermekük született. Noha több mint negyven éve nem élnek együtt, hivatalosan nem váltak el. Élettársa Döme Zsolt zeneszerző – írta a portál. 

Voith Ági díjai

Munkáját 1976-ban Jászai Mari-díjjal ismerték el, 1995-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével tüntették ki, 2003-ban Radnóti Miklós antirasszista díjban részesült. 2006-ban a József Attila Színház örökös tagja, 2013-ban érdemes művész lett, 2016-ban átvehette a Színház- és Filmművészeti Egyetem jubileumi oklevelét.

 

