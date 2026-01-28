Hírlevél
Meghalt Voith Ági

Képeken Voith Ági élete – galéria

81 éves korában meghalt Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő, a József Attila Színház örök tagja. Voith Ági hosszan tartó betegség után hunyt el.
Voith Ági – aki egykor a szintén legendás színművész, Bodrogi Gyula felesége volt – számos színdarab főszereplője volt, elsősorban vígjátéki szerepekben láthatta a közönség, de zenés darabokban is jelentős sikert aratott. Halála megrengette a színházi világot és a közvéleményt. 

Voith Ági és Bodrogi Gyula – Fotó: MW Bulvár
Voith Ági és Bodrogi Gyula 
Fotó: MW Bulvár

Voith Ági nem csak a színházban nyújtott maradandót

Voith Ágit a színházi szerepek mellett számos televíziós és játékfilmből is ismerhette a közönség. 

A Voith Ági életéről készült galériát a képre kattintva tekintheti meg:

Vásárhely - Bodrogi Gyula és Voith Ági Fotó: Tésik Attila
Galéria: Gyászol a hazai színházművészet: 81 évesen meghalt Voith Ági
Vörösmarty Színház, Made in Hungary tánczenei bemutató, 1968

 

