Képeken Voith Ági élete – galéria

81 éves korában meghalt Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő, a József Attila Színház örök tagja. Voith Ági hosszan tartó betegség után hunyt el.
Voith Ági – aki egykor a szintén legendás színművész, Bodrogi Gyula felesége volt – számos színdarab főszereplője volt, elsősorban vígjátéki szerepekben láthatta a közönség, de zenés darabokban is jelentős sikert aratott. Halála megrengette a színházi világot és a közvéleményt.
Voith Ági nem csak a színházban nyújtott maradandót
Voith Ágit a színházi szerepek mellett számos televíziós és játékfilmből is ismerhette a közönség.
