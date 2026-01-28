Képeken Voith Ági élete – galéria

Voith Ági – aki egykor a szintén legendás színművész, Bodrogi Gyula felesége volt – számos színdarab főszereplője volt, elsősorban vígjátéki szerepekben láthatta a közönség, de zenés darabokban is jelentős sikert aratott. Halála megrengette a színházi világot és a közvéleményt.

Voith Ági és Bodrogi Gyula

Fotó: MW Bulvár

Voith Ági nem csak a színházban nyújtott maradandót

Voith Ágit a színházi szerepek mellett számos televíziós és játékfilmből is ismerhette a közönség.

