Meghalt Voith Ági

Mint írták, a színész a hajnali órákban, hosszan tartó betegség után hunyt el. A József Attila Színház a művészt saját halottjának tekinti. Voith Ági 1944. március 17-én született Budapesten, édesanyja Mészáros Ági színésznő, édesapja Voith Lajos főhadnagy volt.

Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő 81 éves volt.

Az 1956-os forradalom után Svájcban, majd Olaszországban apácáknál tanult. 1962-ben érettségizett a Hámán Kató Leánygimnáziumban, 1966-ban végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskolát. A diploma megszerzése után A kaktusz virága Stéphanie-jeként debütált a József Attila Színházban, amelynek csaknem húsz éven át maradt társulati tagja, olyan emlékezetes alakításokkal és örökre nevéhez köthető dalokkal, mint a Kaviár Gyurgyevója vagy a Potyautas Jamaicai trombitása - idézték fel.

Ezt követően a Thália és az Arizona Színházban játszott. 1993-tól szabadfoglalkozású, 2019-2021 között a kaposvári Csiky Gergely Színház tagja volt.

Számos színdarab főszereplője volt, s mivel humora legendás volt, elsősorban vígjátéki szerepekben láthatta a közönség, de zenés darabokban is jelentős sikert aratott.

Nino Manfredi Szavak, szerelmes szavak című zenés vígjátékának női főszerepében kiugró sikere volt.

Voith Ági - A könnyedebb, vidám produkciók után komoly szerepek is megtalálták

Zsótér Sándor hívta meg a Miskolci Nemzeti Színházba a 2016-ban bemutatott Mindent a kertbe című Albee-darab főszerepére. Szerepelt a Nemzeti Színházban a Tóth Ilonka című drámában, a Spirit Színházban Federico Garcia Lorca Bernarda Alba háza című művében és az Örkény Színházban A nemzet özvegye című darabban is. Főbb színházi szerepei között van Vica (Németh: Nagy család), Polly (Brecht: Koldusopera), Erzsébet (Schiller: Stuart Mária), Seress Rezsőné (Müller: Szomorú vasárnap), Anya (Boris Vian: Mindenkit megnyúzunk), Victoria (Maugham-Nádas-Szenes: Imádok férjhez menni!), Olive (Neil Simon: Furcsa pár), Donna Lucia d'Alvadorez (Thomas: Charley nénje), Schneider kisasszony (Kander-Ebb: Kabaré), Corinna (Hervé: Nebáncsvirág), Turcsekné (Karinthy: Leánykereskedő), Schneiderné (Zágon: Hippolyt, a lakáj), Beatrice (Quilter: Csalogány család), Mária Regina nővér (Goggin: Apácák), Emma Cornamontis (Brecht: A gömbfejűek és a csúcsfejűek).

A színpadi szerepek mellett számos tévé- és játékfilmben játszott.

1966-ban mutatták be Az első esztendő és a Nem szoktam hazudni című játékfilmeket, amelyekben kezdő színésznőként kapott főszerepet. Szerepelt A postaláda, a Régi nyár, a Házassági évforduló, a Tündér voltam Budapesten, a Lyuk az életrajzon, a Szomorú vasárnap és a Kártyaaffér hölgykörökben című tévéfilmekben. Látható volt a Hungária Kávéház, a Linda és a Patika című tévéfilmsorozatokban. Játszott az Irány Mexikó és a Krétakör című játékfilmekben, valamint a Szerencsés Dániel című filmdrámában, 2011-ben a Casino című filmsorozatban volt látható. Férjével, Bodrogi Gyulával - bár több évtizede nem éltek már együtt - közös esttel éveken át járták az országot.