Rég elfeledett felvétel látott napvilágot az elhunyt Voith Ágiról

Szerda hajnalban hosszan tartó betegség után elhunyt Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő.

Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész

Fotó: MW-archív

Voith Ági 1966-ban végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskolát. A diploma megszerzése után A kaktusz virága Stéphanie-jeként debütált a József Attila Színházban, amelynek csaknem húsz éven át maradt társulati tagja.

1993-tól szabadfoglalkozású, 2019-2021 között a kaposvári Csiky Gergely Színház tagja volt. Számos színdarab főszereplője volt, s mivel humora legendás volt, elsősorban vígjátéki szerepekben láthatta a közönség, de zenés darabokban is jelentős sikert aratott.

A színpadi szerepek mellett számos tévé- és játékfilmben játszott. 1966-ban mutatták be Az első esztendő és a Nem szoktam hazudni című játékfilmeket, amelyekben kezdő színésznőként kapott főszerepet. Szerepelt A postaláda, a Régi nyár, a Házassági évforduló, a Tündér voltam Budapesten, a Lyuk az életrajzon, a Szomorú vasárnap és a Kártyaaffér hölgykörökben című tévéfilmekben.

Férjével, Bodrogi Gyulával – bár több évtizede nem éltek már együtt – közös esttel éveken át járták az országot.

Munkáját 1976-ban Jászai Mari-díjjal ismerték el, 1995-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével tüntették ki, 2003-ban Radnóti Miklós antirasszista díjban részesült. 2006-ban a József Attila Színház örökös tagja, 2013-ban érdemes művész lett, 2016-ban átvehette a Színház- és Filmművészeti Egyetem jubileumi oklevelét.

Voith Ági színésznő életútja tele volt humorral, erővel és emlékezetes alakításokkal. Most fia megszólalásán keresztül rajzolódik ki, hogyan szeretné a család, hogy emlékezzünk rá. „Csak azt szeretné, hogy a jó dolgokra emlékezzünk, amikben sikere volt, ami miatt szerették őt az emberek” – mondta a színésznő fia.