Eltört a sín a fagyok miatt Tatánál, késésekre kell számítani

Fagykár miatt síntörés történt a Budapest–Győr vasútvonal Tata térségében. A meghibásodás miatt csütörtökön több vonat lassabban és módosított menetrend szerint közlekedik.
vonat

Komoly fagykár okoz fennakadást a Budapest–Győr közötti vasútvonalon: Tata térségében egy váltónál eltört a sín, ezért csütörtökön több vonat csak lassabban és egyvágányú közlekedéssel haladhat. A MÁV a javítást csúcsidőn kívül végzi, de a reggeli és délelőtti órákban így is késésekre kell számítani – tájékoztat a Mávinform

Tata térségében egy váltónál eltört a sín, ezért csütörtökön több vonat csak lassabban és egyvágányú közlekedéssel haladhat.
A biztonság érdekében az érintett váltón azonnal 10 kilométer/órás sebességkorlátozást vezettek be, ami jelentősen befolyásolja a vonatforgalmat a győri fővonalon. 

A jelenlegi fagyos időjárás nem teszi lehetővé a végleges helyreállítást, de egy ideiglenes beavatkozás után a pályán már 40 kilométer/órával haladhatnak a szerelvények. 

A hibaelhárítás idején a Tatabánya–Tata–Almásfüzitő szakaszon a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek. Az elővárosi járatok megosztva közlekednek, Tatabánya és Almásfüzitő között pedig pótlóbuszok szállítják az utasokat.  

A forgalmi változások várhatóan reggel 8 és délután 13 óra között okoznak nagyobb fennakadást. 

Vonatgázolások nehezítették a reggelt szerdán

Elütött egy embert a Szombathelyről szerdán 4 óra 41 perckor Ajkára indult sebesvonat Kemenesmihályfánál, ezért hosszabb eljutási időre, változásokra kell számítani a Szombathely-Celldömölk szakaszon – közölte kora reggel a Mávinform. Ám nem ez volt az egyetlen vonatgázolás, ugyanis a Dombóvárról 6:09-kor a Déli pályaudvarra elindult szerelvény Budatétényben, a Dózsa György úti gyalogos átjáróban ütött el egy embert, aki feltehetőleg öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé.

Daru zuhant egy személyvonatra Thaiföldön

Legalább huszonkét ember meghalt és több mint harmincan megsérültek, amikor egy építőipari daru ráesett egy személyvonatra az ország északkeleti részén. A Thaiföld területén történt baleset során a szerelvény kisiklott és lángba borult.

 

