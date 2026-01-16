Ez ám a jó hír! Még több vonat közlekedik Szeged és Szabadka között

Két évvel ezelőtt, 2023 novemberében nyolc év szünet után újraindult a személyszállítási vonatforgalom a Szeged–Röszke–Szabadka vasútvonalon, amely nem csupán szimpla menetrendi újdonság, hanem a Csongrád-Csanád vármegye és a Vajdaság közötti interregionális kapcsolatok fontos szimbóluma is lett.

Februártól 12 vonat közlekedik naponta Szabadka és Szeged között

Fotó: MÁV csoport / Facebook

Azóta az egyre népszerűbb járatot már több mint 200 ezren vették igénybe, ami jól jelzi az utazási igények folyamatos növekedését ezen a nemzetközi viszonylaton.

A korábbi napi öt pár, azaz tíz járat mellé február 2-től csatlakozik egy hatodik vonatpár – így immár naponta tizenkét vonat közlekedik a két város között.

Ez a kínálatbővítés azt jelenti, hogy reggeltől estig nagyobb rugalmassággal, gyakoribb indulási időpontokkal tervezhetik utazásaikat a munkába, iskolába ingázók, valamint a szabadidős utazók is – közölte a MÁV.

Egyre vonzóbb lehet a vonat

Például a Szabadkáról 10:37-kor induló vonat 11:57-re érkezik Szegedre, majd a visszaindulás 12:04-kor történik, 13:24-re érve vissza Szabadkára, a menetidő pedig – a határrendészeti vizsgálatokkal együtt – körülbelül másfél óra marad.

A vasútvonal újbóli megnyitása óta a MÁV-csoport célja, hogy egyre vonzóbb, környezetbarát, megbízható és minőségi szolgáltatást nyújtson mindazoknak, akik akár napi rendszerességgel utaznak a határ két oldalán.

A menetidő és a gyakori indulások révén a vasút komoly alternatívát kínál a közúti közlekedéssel szemben. A Budapest-Belgrád vasútvonalon a tervek szerint a forgalom az év első negyedévében indulhat meg.