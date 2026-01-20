25 éve vett végső búcsút az ország Zámbó Jimmytől

Különleges hangszíne, érzelmes dalai és hatalmas népszerűsége maradandó nyomot hagytak a magyar popkultúrában. Zámbó Jimmy 2001 elején bekövetkezett halála sokkolta az országot. 25 évvel ezelőtt, január 20-án több tízezren kísérték a menetet, amikor a népszerű énekest örök nyugalomra helyezték a Csepeli temetőben – számolt be róla a Kisalföld.

Zámbó Jimmy halála körüli rejtélyek 25 év távlatából is hátborzongatóak.

Fotó: MW Archív

Zámbó Jimmy emlékezete

Zenéjére nagy hatással volt a nemzetközi pop és a lírai hangvételű előadásmód. Dalai ma is gyakran felcsendülnek, és újabb generációk is megismerik általa az érzelmes magyar popzenét. Halálának körülményei hosszú időn át foglalkoztatták a közvéleményt és a sajtót. A rajongók számára azonban elsősorban az ember és az előadó maradt meg az emlékezetben. Sokan személyes élményekkel, koncertemlékekkel idézik fel alakját. Öröksége tovább él a dalokban és azok szívében, akik valaha hallgatták.

Lejártak Zámbó Jimmy halálának titkosított aktái

Huszonöt évvel Zámbó Jimmy tragikus halála után 2026-ban lejárt az ügyét kísérő akták titkosítása, így elvileg hozzáférhetővé válhatnak a részletek, amelyek körül hosszú ideje találgatások folynak.

Zámbó Jimmy fia eloszlatta a titkos aktákról szóló találgatásokat

Az állítólagos, eddig titkosított dokumentum Zámbó Jimmy halálának körülményeit rejtheti. Jimmy legkisebb fia egy videóban megmutatta az „aktát” és őszintén beszélt arról is, hogy édesapja elvesztése ma is nehéz számára.