100 éves terv a Nyugat elpusztítására… 50 év már meg is volt???

Mi történik, ha egy külső hatalom belső szövetségesekre talál? A Valóság ezer darabja legújabb részében Jeszenszky Zsolt azt járja körül, hogyan találhat egymásra külső hatalom és belső szövetséges Európa és a nyugati világ destabilizálásában, különös figyelemmel a Muszlim Testvériség rejtett terveire.
valóság ezer darabjajeszenszky zsolthatalomeurópamuszlim testvériség

Mi történik akkor, amikor egy külső hatalom el akar pusztítani egy országot, és ehhez az országon belül is talál szövetségeseket?

Jeszenszky Zsolt műsora a Valóság ezer darabja
Fotó: Origo

Kik és hogyan veszélyeztetik egész Európát, sőt, a teljes nyugati civilizációt? A Valóság ezer darabja című sorozatban Jeszenszky Zsolt ezen a héten a Muszlim Testvériség titkos terveibe vezeti be a nézőket. Kattintson a videóra…

 

 

