100 éves terv a Nyugat elpusztítására… 50 év már meg is volt???

Mi történik akkor, amikor egy külső hatalom el akar pusztítani egy országot, és ehhez az országon belül is talál szövetségeseket?

Jeszenszky Zsolt műsora a Valóság ezer darabja

Fotó: Origo

Kik és hogyan veszélyeztetik egész Európát, sőt, a teljes nyugati civilizációt? A Valóság ezer darabja című sorozatban Jeszenszky Zsolt ezen a héten a Muszlim Testvériség titkos terveibe vezeti be a nézőket. Kattintson a videóra…