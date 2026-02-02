Nincs lejjebb: nagyszülők személyijének elrejtésére buzdítják a fiatalokat, ha a Fideszre szavaznának

A Redditen és más platformokon felbukkant tartalmak sokaknál kiverik a biztosítékot. A 2026-os választás körüli feszültség új szintre lépett: már nemcsak éles szócsatákról vagy gúnyos megjegyzésekről van szó, hanem konkrét cselekvésre való buzdításról.

A 2026-os választás közeledtével egyre több megosztó és provokatív tartalom jelenik meg az online térben

Fotó:Illusztráció/Unplash

A mémek gyakran viccesnek szánt formában jelennek meg, de az üzenetük egyértelmű — az idősek szavazati jogának akadályozása „poénként” van tálalva.

Jogállami határok és súlyos következmények a 2026-os választás előtt

Jogászok szerint más személy okmányainak eltitkolása egyértelműen jogsértő lehet, különösen választási időszakban. A 2026-os választás során a szavazati jog gyakorlásának akadályozása súlyos következményekkel járhat, még akkor is, ha azt valaki „családi tréfának” állítja be.

Sokan arra figyelmeztetnek: az ilyen tartalmak relativizálják a demokrácia alapelveit, és veszélyes mintát teremthetnek.

A kommentelők megosztottak. Egyesek szerint az egész csak irónia, mások viszont nyíltan támogatják az ötletet. Ez is jól mutatja, mennyire eldurvult az ellenzéki politikai hangnem a 2026-os választás közeledtével, és mennyire könnyen válik célponttá egy teljes generáció politikai meggyőződése.