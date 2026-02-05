Óriási világsztárt hozhat Magyarországra a TV2; mutatjuk, hogy ki lehet

Fischer Gábor annyit árult el, hogy az érkező sztár a TV2 egykori, ikonikus műsorainak egyik meghatározó arca volt, akit magyarok milliói követtek annak idején. A bejelentés szerint A Nagy Duett első adásában derül majd ki, ki ül be vendégként a zsűribe — addig marad a feszültség és a tippelés – írja a Bors.

A Nagy Duett február 15-től kezdődik

A korábbi évadokban már láthattunk hasonló húzásokat: Natalia Oreiro (a Vad Angyal sztárja) és Hans Sigl (a Hegyi doktor) is feltűntek vendégzsűriként, ami óriási visszhangot váltott ki. Nem véletlen, hogy most sokan újra egy legendás tévés ikonra számítanak.

Thalía lehet a nagy dobás?

A rajongói kommentekben egy név különösen gyakran felbukkan: Thalía, a Rosalinda világszerte ismert sztárja. Bár hivatalos megerősítés még nincs, sokak szerint logikus lenne a választás — a nosztalgiafaktor garantált, a meglepetés pedig hatalmasat szólna A Nagy Duettben.

