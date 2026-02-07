Antal Gina bevallotta A Nagy Ő-ben elkövetett hibáit

A Nagy Ő idei évadának egyik legmegosztóbb szereplője, Antal Gina őszintén beszélt arról, miért tűnt sokszor ridegnek, és mit bánt meg a TV2-n futó műsorban látott viselkedéséből. A hölgy neve hetek óta visszatérően bukkan fel a közösségi oldalakon és a nézői kommentekben, hiszen a műsorban ritkán látott egyenességgel reagált a helyzetekre.

A Nagy Ő-ben Antal Gina ridegsége mindenkit kiborított

A Blikknek adott interjújában elmondta, visszanézve az adásokat már ő is érzi, hogy több alkalommal indokolatlanul éles volt Stohl Andrással, amit ma már sajnál. Nem tagadja, a kamerák, az ismeretlen közeg és a folyamatos megfelelési kényszer védekezővé tette, és ez sokszor keményebb mondatokban csapódott le.

A Nagy Ő egyik legemlékezetesebb karaktere

A vállalkozóként dolgozó Gina szerint nem rosszindulat vezérelte, sokkal inkább bizonytalanság és feszültség, hiszen rövid idő alatt kellett érzelmi döntéseket hoznia egy számára idegen emberrel kapcsolatban.

A vadászattal és közös főzéssel egybekötött randi például nála inkább ellenérzést váltott ki, ő sokkal inkább egy nyugodt, beszélgetős programban érezte volna komfortosan magát.

Bár a nézők egy része túl szókimondónak, mások viszont kifejezetten üdítően őszintének tartják, egy dolog biztos: Antal Gina nem játszott szerepet. Hibáit utólag elismeri, de nem próbál másnak látszani – és épp ez az, ami miatt A Nagy Ő egyik legemlékezetesebb karakterévé vált a Stohl András szívéért folytatott harcban.

