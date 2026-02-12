Meglepetésvendég érkezik A Nagy Ő műsorába, komoly bonyodalmat okozva

Az utolsó előtti epizódjához érkezik A Nagy Ő, ahová egy meglepetésvendég érkezik, hogy jobban megismerje a versenyzőket. A villába érkező Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna abban próbál segíteni Stohl Andrásnak, hogy kiderüljön, szerintünk melyik versenyző lehet a legalkalmasabb társa a jövőben a színésznek – írja a Blikk.

Fotó: TV2

A feszültség folyamatosan nő, hiszen az utolsó rózsaceremónián már csak két hölgy maradhat versenyben. Ők utazhatnak tovább Andrással a döntő előtti romantikus randevúra.

A műsor előzetese szerint a váratlan meglepetésvendég, Liptai Claudia külön-külön beszélget a lányokkal, hogy kiderítse, melyikük illik leginkább Stohl Andráshoz.

A legutóbbi rózsaceremónia számos fordulatot tartogatott. Kiara a hatalom rózsája birtokában hazaküldte Ginát. Stohl András még két lánytól, Böbétől és Évától búcsúzott el, azonban nem ez volt az este legnagyobb meglepetése: a színész visszahívta a villába Mónikát, így négyen versengenek Stohl András szívéért A Nagy Ő műsorában: Kiara, Kriszta, Panna és Mónika.

Stohl András A Nagy Ő című valóságshowban keresi élete szerelmét. A színész őszintén bevallotta, hogy a műsor elvállalása nem volt könnyű döntés számára. A színész elmondta, hogy korábbi házasságai során rengeteg fájdalmat okozott, és most a saját, kapcsolatfüggőségből való felépülésére koncentrál.