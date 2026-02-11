Stohl András élő adásban k*rvázta le Kiara Lordot

A Nagy Ő legutóbbi epizódjában a szereplőknek színpadi feladatot kellett teljesíteniük. A produkció egyik központi jelenete a Micsoda nő feldolgozása volt, amelyben Kiara Lord kapta Vivian szerepét, míg Stohl András Edward karakterét alakította. A színpadi jelenet különösen erős hatást keltett, mivel a nézők korábbi villabeli vitákra is asszociálhattak. Az est végén Mezei Böbe bizonyult a legmeggyőzőbbnek, aki Stifler mamájaként vitte el az „Oscar-díjat” - írja a Bors.

A Nagy Ő legutóbbi adásában Kiara Lord a Micsoda nő című darab Vivianját formálta meg

Mi történt Stohl András és Kiara Lord között A Nagy Őben?

A Micsoda nő adaptációjában Edward és Vivian között heves vita bontakozott ki. A jelenet során kemény mondatok hangzottak el, amelyek a történet dramaturgiájából fakadtak. Stohl András karaktere egy ponton kimondott egy sértő kijelentést, amely a szerep része volt, de így is erős reakciókat váltott ki a villában. A konfliktus külön pikantériája, hogy a két szereplő között korábban is volt nézeteltérés, így a jelenet sokak számára még hitelesebbnek tűnt.

A színpadon elhangzó párbeszéd különösen erős hatást váltott ki: „Azt kérdeztem tőle, hogy ha fűnek-fának elmondod, hogy kurva vagyok, akkor miért nem lehetek a saját ruháimban?” – mondta Vivian. A jelenet feszültsége ezután tovább fokozódott, amikor Edward kemény hangnemben válaszolt.

„Én nem játszom veled, Vivian, ez nem játék. Nem szívesen mondom ki, de nyilvánvaló tény, hogy kurva vagy, én alkalmaztalak egy hétre”

Hogyan reagált Kiara Lord a színpadi sértésre?

Kiara Lord nyíltan beszélt arról, hogy a felkészülés során a korábbi viták emléke is hatással volt rá. Elmondása szerint a jelenet érzelmi terhe valós érzéseket mozgatott meg benne, ami hozzájárult a hiteles alakításhoz. A zárómondatát követően a villa elcsendesedett, sokan úgy érezték, hogy a színpadi helyzet túlmutatott egy egyszerű feladaton.

Kiara Lord nem titkolja tovább: antidepresszánson él

Egy Instagramon közzétett kérdezz–felelek során több, személyes hangvételű téma is szóba került. Kiara Lord a követői kérdéseire válaszolva nemcsak a mindennapjairól, hanem mentális állapotáról is nyíltan beszélt.