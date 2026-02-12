Ilyen fordulatos rózsaceremónia még sosem volt A Nagy Őben – szavazzon!

Hírlevél
Már szinte nem is lehet tovább fokozni az izgalmat a TV2 népszerű valóságshow-jában. A Nagy Ő legutóbbi rózsaceremóniáján három lány távozott a versenyzők közül: egyet Kiara Lord választott ki, további két lánytól pedig Stohl András vett búcsút. Tartogatott azonban egy hatalmas meglepetést is az este: a színész visszahívott a villába egy lányt!
Kiara LordStohl AndrásBachelor – A Nagy Ő

Rendhagyó rózsaceremónia zajlott A Nagy Ő villájában. Kiara Lord a legutóbbi játékon megnyerte a hatalom rózsáját, ami feljogosította arra, hogy hazaküldjön egy hölgyet, Stohl András pedig további két lánytól búcsúzott. Ám korántsem ez volt az este legnagyobb meglepetése – írja a Blikk.

Ilyen fordulatos rózsaceremónia még sosem volt A Nagy Ő-ben
Ilyen fordulatos rózsaceremónia még sosem volt A Nagy Ő-ben 
Fotó: TV2

Kiara Lord villabeli barátnőjének, Ginának adta a fehér rózsát, ezzel kiejtve a játékból. Gina és A Nagy Ő kapcsolata eddig is viharos volt, egyikük sem volt biztos az érzéseiben, így Ginát és Stohl Andrást sem lepte meg Kiara választása.

Stohl András két hölgynek nem tudott rózsát adni: Böbének és Évának véget ért a verseny.

A bent maradt hármas felszabadult arccal örvendezett: Kiara, Kriszta és Panna maradtak versenyben.

Ekkor jött a következő csavar: Stohl András ugyanis visszahívta Mónikát. A színészt bántotta, hogy korábban elhagyta a villát Móni, mint azt szerette volna, ezért egy hatalmas csokor rózsával kérte meg, hogy folytassa a játékot.

Mónika visszatérése vegyes fogadtatásra talált: míg Panna a fellegekben járt, addig Kiara arcára egyértelmű értetlenkedés ült ki.

Ön szerint melyik hölgy illik  a leginkább A Nagy Ő-höz?

Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!

Ön szerint melyik hölgy illik a leginkább A Nagy Ő-höz, Stohl Andráshoz?

Kiara Lord

Kiara Lord
Fotó: TV2

Kiss Kriszta

Kiss Kriszta 
Fotó: TV2

Pálfi Panna

Pálfi Panna 
Fotó: TV2

Kovács Mónika

Kovács Mónika
Fotó: TV2

 

