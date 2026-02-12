Lezártuk! Olvasóink szerint ez a hölgy illik leginkább Stohl Andráshoz

A legutóbbi rózsaceremónia számos fordulatot tartogatott. Kiara a hatalom rózsája birtokában hazaküldte Ginát. Stohl András még két lánytól, Böbétől és Évától búcsúzott el, azonban nem ez volt az este legnagyobb meglepetése: a színész visszahívta a villába Mónikát, így négyen versengenek Stohl András szívéért A Nagy Ő műsorában: Kiara, Kriszta, Panna és Mónika.

Már csak négy hölgy van versenyben A Nagy Ő, Stohl András szívéért.

Fotó: TV2

Az Origo úgy döntött, szavazásra bocsátja a kérdést, hogy az Origo olvasói szerint melyik hölgy illik leginkább Stohl Andráshoz.

Az eredmények alapján az olvasók több mint fele úgy véli, Kiss Kriszta illik a leginkább a Nagy Ő-höz, míg a második helyet a nemrég visszahívott Kovács Mónika nyerte el. A dobogó harmadik helyére csúszott a verseny legmegosztóbb személyisége, Kiara Lord, míg az olvasók úgy vélik, legkevésbé Pálfi Panna illik Stohl Andráshoz.

A Nagy Ő: felállították a sorrendet olvasóink

1. Kiss Kriszta

Kiss Kriszta

Fotó: TV2

2. Kovács Mónika

Kovács Mónika

Fotó: TV2

3. Kiara Lord

Kiara Lord

Fotó: TV2

4. Pálfi Panna