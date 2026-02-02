A baloldal új fegyverei 2. – Most hogyan próbálnak manipulálni?

A Valóság ezer darabja sorozat legújabb epizódjában Jeszenszky Zsolt folytatja a múlt héten megkezdett témát: Hogyan pozicionálja magát újra a szemünk láttára a baloldal. Hogyan veszik át a jobboldal üzeneteit, és verik át nagyon alattomosan és profin az embereket. Az új fegyver a baloldali populizmus, a mesterségesen gerjesztett gyűlölettel, különösen az Izrael-ellenességgel kombinálva.

