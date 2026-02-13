A várakozás ideje

A fényhiány hónapokon át hat a biológiai ritmusainkra. A rövid nappalok befolyásolják testünk működését, sok ember ilyenkor érzi a téli fáradtság felhalmozódását: lassabb indulás reggel, alacsonyabb aktivitás, nehezebb érzelmi mobilizáció. Ez nem pusztán hangulat kérdése, hanem neurobiológiai alkalmazkodás a környezeti ingerekhez.

Ezzel párhuzamosan megjelenik a vágy a változásra. A több fényre, a melegebb levegőre, a szabad mozgásra, a kint töltött időre. A test és a psziché egyaránt reagál a közelgő évszakváltás ígéretére. A várakozás azonban sajátos pszichológiai állapot: egyszerre aktiváló és feszültséggel teli.

A várakozás érzelmi tartalmazást igényel. A jövő felé irányuló vágyakat, reményeket, elképzeléseket úgy kell hordoznunk, hogy közben a jelen még nem kínálja ezek megvalósulását. Ez az állapot fejlett érzelemszabályozási képességeket kíván: tolerálni a hiányérzetet, késleltetni az azonnali kielégülés igényét, és fenntartani a belső egyensúlyt a bizonytalanságban.

Nem véletlen, hogy ilyenkor sokan türelmetlenebbek, ingerlékenyebbek vagy nyugtalanabbak.

A szervezet már mozdulna, a környezet még nem változott meg eléggé. Ez a belső készenlét és külső korlátozottság közötti feszültség könnyen jelenik meg hangulati hullámzásokban vagy motivációs ingadozásban.

A „még nincs tavasz” időszaka tehát nem pusztán átmenet, hanem aktív belső, mentális munka. Az idegrendszer alkalmazkodik, a psziché előrevetít, az érzelmi rendszer pedig igyekszik egyensúlyban tartani a vágyat és a realitást.

Érdekes módon ez az időszak gyakorlóterepe is lehet a lelki rugalmasságnak. A várakozás képessége — az, hogy elbírjuk a "még nem" állapotát — szorosan összefügg a frusztrációtűréssel, az érzelmi stabilitással és a jövőorientált működéssel. Minél inkább képesek vagyunk jelen lenni ebben az átmeneti térben anélkül, hogy sürgetnénk vagy elutasítanánk, annál rugalmasabban alkalmazkodunk a változásokhoz.

A tél vége tehát nem csupán az évszakváltás előszobája.

Egy olyan átmeneti állapot, amelyben a test, az idegrendszer és az érzelmi működés egyszerre készül a megújulásra — miközben még a várakozásban él.