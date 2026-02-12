ÁGOTA Ösztöndíjprogram: újra lehet jelentkezni a hátrányos helyzetű fiatalokat támogató ösztöndíjra

Az ÁGOTA Ösztöndíjprogram első kiírására összesen 80 sikeres pályázat érkezett az ország különböző részeiről. A lehetőségre Dunántúlról, Észak-Magyarországról és Budapestről is jelentkeztek fiatalok. A kezdeményezést tavaly novemberben hirdette meg az ÁGOTA® Alapítvány, és bár a jelentkezési időszak rövid volt, sok hátrányos helyzetű diák számára nyújtott támogatást.

Az ÁGOTA Ösztöndíjprogram 2026-ban újra megnyílt a hátrányos helyzetű fiatalok számára.

Fotó: Fotó: Gémes Sándor

A program célja, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban élő vagy onnan kikerült, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő fiatalok tanulmányi fejlődését, kitartását és önálló életre való felkészülését segítse. A támogatás hozzájárul a jobb tanulmányi eredményekhez, a továbbtanulási motiváció erősítéséhez és a hosszú távú jövőkép kialakításához is.

Az 50 millió forintos keretösszeggel elindított program három kategóriában biztosít ösztöndíjat: általános iskolások, középiskolások és felsőoktatásban vagy iskolarendszerű felnőttoktatásban tanulók pályázhatnak. Az első körben 25 általános iskolás, 37 középiskolás és 18 egyetemista részesült támogatásban. A pályázók többsége gyermekvédelmi gondoskodásban él, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő fiatalok is sikerrel jelentkeztek.

Fotó: GEMES SANDOR / Az ÁGOTA Ösztöndíjprogram 2026-ban újra megnyílt a hátrányos helyzetű fiatalok számára.

A támogatott diákok között van Rontó Zoltán József is, aki Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kistelepülésről indult, és jelenleg a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatója. Elmondása szerint az ösztöndíj lehetővé tette számára, hogy csökkentse munkaterheit, és nagyobb figyelmet fordítson tanulmányaira. Tervei között szerepel a mesterképzés, sőt a doktori fokozat megszerzése is.

A szervezők kiemelték, hogy a program nem kizárólag a kiemelkedő tanulmányi eredményeket díjazza, hanem azt is, ha egy tanuló képes javítani korábbi teljesítményén. A pályázók köre bővült, így az első félévi bizonyítványukkal már a 7. és 9. osztályos diákok is jelentkezhetnek.

Kik pályázhatnak az ÁGOTA Ösztöndíjprogram következő fordulójában?

Az ÁGOTA Ösztöndíjprogram keretében gyermekvédelmi gondoskodásban élő vagy onnan kikerült, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű általános és középiskolás tanulók, valamint felsőoktatásban vagy iskolarendszerű felnőttoktatásban részt vevő fiatalok nyújthatják be pályázatukat.