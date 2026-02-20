Agyvérzés fiatalabb korban? Ez a vércsoport van a legnagyobb veszélyben

2026-ban, nemzetközi kutatási eredmények alapján ismét a figyelem középpontjába került az agyvérzés kérdése, különösen a fiatalabb korosztályok esetében. A Marylandi Egyetem kutatói több kontinens adatait elemezve arra jutottak, hogy a vércsoport is szerepet játszhat a korai stroke kialakulásában, ami új lehetőségeket nyithat a megelőzésben és a kockázatbecslésben.
Agyvérzés: melyik vércsoportnál nagyobb a kockázat?
A kutatócsoport 48 korábbi tanulmány eredményeit elemezte, összesen mintegy 17 ezer agyvérzésen átesett beteg és közel 600 ezer egészséges ember adatait vizsgálva. A résztvevők a világ számos pontjáról – többek között Japánból, Pakisztánból és Észak-Amerikából – származtak, így a minta globálisan is jelentősnek számít.
Az eredmények szerint:
az A vércsoportúaknál 18 %-kal magasabb a korai agyvérzés kockázata, míg a 0-s vércsoportúaknál 12 %-kal alacsonyabb eséllyel fordul elő stroke 60 éves kor alatt.
Érdekesség, hogy a 60 év felettiek körében már nem mutatkozott összefüggés a vércsoport és az agyvérzés kockázata között. A szakértők ezt az eltérő véralvadási és vérrögképződési sajátosságokkal magyarázzák.
Miért veszélyes a magas vérnyomás?
Az agyvérzés továbbra is a vezető halálokok és a maradandó rokkantság egyik fő oka világszerte.
A magas vérnyomás, az elhízás, a dohányzás és a mozgásszegény életmód mind jelentősen növelik a kockázatot, ezért a stroke már nem kizárólag az idősebb korosztály problémája. A fiatalabbaknál gyakran rejtve marad, mert a tüneteket hajlamosak kevésbé komolyan venni.
Így csökkenthető az agyvérzés kockázata
A szakemberek szerint a genetikai adottságok mellett az életmód döntő szerepet játszik. Az alábbi lépések segíthetnek a megelőzésben:
- kiegyensúlyozott, koleszterinszegény étrend kialakítása,
- megfelelő mennyiségű folyadékbevitel biztosítása,
- a dohányzás és az alkoholfogyasztás kerülése,
- tudatos stresszkezelés,
- rendszeres testmozgás beépítése a mindennapokba,
- vérnyomás- és vércukorszint rendszeres ellenőrzése.
A kutatók hangsúlyozzák: bár a vércsoportot nem tudjuk megváltoztatni, az agyvérzés kockázata jelentősen csökkenthető tudatos életmóddal és időben meghozott megelőző lépésekkel.
Cikkünk a Mindmegette.hu tájékoztatása alapján készült.
További tartalmak:
Ezzel az egyszerű lépéssel csökkentheti a stroke esélyét
A táplálkozási szokások hosszú távon nemcsak a testsúlyt és a közérzetet, hanem az idegrendszer egészségét is befolyásolhatják. A friss kutatások szerint a stroke kockázata is összefügghet azzal, milyen ételek kerülnek rendszeresen a tányérunkra.
Meglepő kapcsolat: bizonyos ételek valóban védhetnek a stroke ellen
Az agyvérzés megelőzésében messze több múlik a tányérunkon, mint gondolnánk. Bár a genetika és az életkor is szerepet játszanak a kockázat alakulásában, a tudatos, érvédő étrend jelentősen csökkentheti a stroke esélyét. Zöldségek, omega-3-ban gazdag halak, teljes kiőrlésű gabonák és probiotikumok – mutatjuk, mely alapanyagok és táplálkozási stratégiák segíthetnek megóvni a keringés egészségét.