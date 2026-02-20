Agyvérzés fiatalabb korban? Ez a vércsoport van a legnagyobb veszélyben

2026-ban, nemzetközi kutatási eredmények alapján ismét a figyelem középpontjába került az agyvérzés kérdése, különösen a fiatalabb korosztályok esetében. A Marylandi Egyetem kutatói több kontinens adatait elemezve arra jutottak, hogy a vércsoport is szerepet játszhat a korai stroke kialakulásában, ami új lehetőségeket nyithat a megelőzésben és a kockázatbecslésben.

Agyvérzés: egyes vércsoportoknál már 60 év alatt is magasabb a kockázat

Fotó: Farley-Whitehead Elaine / Pinterest

Agyvérzés: melyik vércsoportnál nagyobb a kockázat?

A kutatócsoport 48 korábbi tanulmány eredményeit elemezte, összesen mintegy 17 ezer agyvérzésen átesett beteg és közel 600 ezer egészséges ember adatait vizsgálva. A résztvevők a világ számos pontjáról – többek között Japánból, Pakisztánból és Észak-Amerikából – származtak, így a minta globálisan is jelentősnek számít.

Az eredmények szerint:

az A vércsoportúaknál 18 %-kal magasabb a korai agyvérzés kockázata, míg a 0-s vércsoportúaknál 12 %-kal alacsonyabb eséllyel fordul elő stroke 60 éves kor alatt.

Egyes vércsoportoknál magasabb a stroke kockázata

Fotó: Guille B / Unsplash

Érdekesség, hogy a 60 év felettiek körében már nem mutatkozott összefüggés a vércsoport és az agyvérzés kockázata között. A szakértők ezt az eltérő véralvadási és vérrögképződési sajátosságokkal magyarázzák.

Miért veszélyes a magas vérnyomás?

Az agyvérzés továbbra is a vezető halálokok és a maradandó rokkantság egyik fő oka világszerte.

A magas vérnyomás, az elhízás, a dohányzás és a mozgásszegény életmód mind jelentősen növelik a kockázatot, ezért a stroke már nem kizárólag az idősebb korosztály problémája. A fiatalabbaknál gyakran rejtve marad, mert a tüneteket hajlamosak kevésbé komolyan venni.

A magas vérnyomás az agyérzés egy fő kiváltó oka

Fotó: Mufid Majnun / Unsplash

Így csökkenthető az agyvérzés kockázata

A szakemberek szerint a genetikai adottságok mellett az életmód döntő szerepet játszik. Az alábbi lépések segíthetnek a megelőzésben:

kiegyensúlyozott, koleszterinszegény étrend kialakítása,

megfelelő mennyiségű folyadékbevitel biztosítása,

a dohányzás és az alkoholfogyasztás kerülése,

tudatos stresszkezelés,

rendszeres testmozgás beépítése a mindennapokba,

vérnyomás- és vércukorszint rendszeres ellenőrzése.

A kutatók hangsúlyozzák: bár a vércsoportot nem tudjuk megváltoztatni, az agyvérzés kockázata jelentősen csökkenthető tudatos életmóddal és időben meghozott megelőző lépésekkel.