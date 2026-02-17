Alkoholtilalom jön a magyarok kedvenc üdülőhelyén – sokakat érint a döntés

Split, Horvátország egyik legismertebb tengerparti városa az utóbbi években egyre gyakrabban került a hírekbe a részeg turisták miatt. A most előkészített alkoholtilalom az éjszakai alkoholeladás korlátozásával reagálna a problémára. A városvezetés hangsúlyozza: a cél nem a szórakozás ellehetetlenítése, hanem a felelős alkoholfogyasztás és a családbarát turizmus erősítése - tájékoztat a Daily Mail.
Miért vezetnek be alkoholtilalmat Splitben?
A döntés hátterében a városközpontban tapasztalt, rendszeressé váló rendbontások állnak. A polgármester szerint különösen a bárok és éjszakai klubok környékén fordultak elő olyan esetek, amelyek rontották a lakók biztonságérzetét és életminőségét. Az elmúlt években Split részben „bulicélpontként” is ismertté vált, ám Horvátország turisztikai stratégiája ma már inkább a kulturális örökségre, a természeti értékekre és a családbarát turizmusra épít. A tervezett szigorítás ennek az irányváltásnak a része.
Mikortól lép életbe az alkoholtilalom Horvátországban?
A javaslat akár már a következő nyári szezonban hatályba léphet. A helyi vezetés a kereskedelmi és vendéglátóipari szabályozás módosítását kezdeményezte, így a döntés jogszabályi úton valósulhat meg. A pontos dátum a törvénymódosítás elfogadásától függ, de a cél az, hogy még a turistaszezon csúcsidőszaka előtt érvénybe lépjenek az új előírások.
Milyen szabályok vonatkoznak az alkoholeladásra Splitben?
A tervezet szerint:
- este 20:00 és reggel 6:00 között tilos lenne az alkoholeladás,
- a korlátozás elsősorban a városközpont üzleteire és vendéglátóhelyeire vonatkozna.
Más horvát városokban is van alkoholtilalom?
Horvátországban nem ez az első hasonló intézkedés. Hvar 2017-ben jelentős bírságokat vezetett be a nyilvános italozás és a nem megfelelő öltözet miatt. A legmagasabb büntetés 700 euró volt a közterületi alkoholfogyasztásért. A lépés célja ott is az volt, hogy visszaszorítsák a túlzó buliturizmust és védjék a helyiek nyugalmát.
Az intézkedés célja az éjszakai alkoholeladás visszaszorítása, a szabályszegők szankciókra számíthatnak a hatályos törvények alapján