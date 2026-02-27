Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vég Zelenszkij számára – ebből már tényleg nincs kiút

Fontos

Kitört a véres háború, az atomhatalom pusztító csapásra készül – mi jön most?

alvás

Alváshiányban szenved? Ettől az 5 trükktől végre frissen ébredhet!

37 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan csak akkor kezdenek el foglalkozni az éjszakai pihenéssel, amikor már állandó fáradtsággal, ingerlékenységgel vagy koncentrációs nehézségekkel küzdenek. Az alvás azonban nem luxus, hanem a testi és mentális egészség egyik alapfeltétele, amelynek minősége hosszú távon meghatározza életminőségünket. Szakértők szerint már apró változtatásokkal is látványos javulás érhető el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
alvásegészségalváshiánytippek-tanácsok

Az alvás szervezetünk regenerációs folyamata, amely során a test és az agy összehangolt munkát végez. A megfelelő alvásminőség támogatja az immunrendszert, stabilizálja a hormonháztartást és segít fenntartani a szív egészségét - tájékoztat a Focus.

alvási pozíció
A rendszeres alvás támogatja a szív és az immunrendszer működését - Fotó: Unsplash

Miért fontos az alvás az egészség szempontjából?

Az egészséges alvás több, mint pihenés: biológiai szükséglet. A mélyalvás során növekedési hormon szabadul fel, amely a sejtek regenerációját segíti, míg a REM-fázis az érzelmi feldolgozásban és a memóriarögzítésben játszik kulcsszerepet. A rendszeres, megfelelő mennyiségű alvás csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, segíti a vérnyomás szabályozását, valamint támogatja az idegrendszer kiegyensúlyozott működését.

5 tipp a pihentető éjszakai alváshoz

  1. Kerülje a képernyőket lefekvés előtt - a kék fény gátolja az elalvást.
  2. Figyeljen a rendszerességre - tartsa stabilan a lefekvési időpontot.
  3. Alakítson ki nyugodt alvási környezetet - sötét, csendes szoba ajánlott.
  4. Mozogjon napközben - a rendszeres testmozgás segíti az esti elalvást.
  5. Csökkentse az esti koffein- és alkoholfogyasztást - ezek rontják az alvásminőséget.

Mennyi alvásra van szüksége egy felnőttnek?

A legtöbb szakértő szerint a 7 órás alvás tekinthető ideálisnak egy átlagos felnőtt számára. Ugyanakkor az igény egyéni eltéréseket mutathat.

A legfontosabb nem csupán az órák száma, hanem az alvásminőség és a rendszeresség. Ha valaki minden nap más időpontban fekszik le, a belső óra könnyen felborul, ami alvászavarhoz vezethet.

Mit okoz a tartós alváshiány?

A krónikus alváshiány komoly egészségügyi kockázatot jelent.

  • Növeli a magas vérnyomás és a szívbetegségek esélyét;
  • gyengíti az immunrendszert;
  • fokozza a cukorbetegség kialakulásának kockázatát;
  • hangulatingadozást, ingerlékenységet és koncentrációs problémákat okoz.

Kutatások szerint a tartósan napi hat óránál kevesebb pihenés hosszú távon akár a stroke és a szívinfarktus esélyét is növelheti.

Hogyan javítható az alvásminőség természetes módon?

Az alvásminőség javítása nem feltétlenül igényel drasztikus változtatásokat. Fontos a rendszeresség: minden nap azonos időben lefeküdni és felkelni. A hálószoba legyen sötét, hűvös és csendes. A lefekvés előtti képernyőhasználat csökkentése segíti a melatonin termelődését. A koffein és az alkohol mérséklése szintén javíthatja az egészséges alvás feltételeit.

Mi az a 7:1 alvás-szabály?

A 7:1 szabály szerint ideális esetben éjszakánként hét órát kellene aludni, és a lefekvés időpontja legfeljebb egy órával térhet el. A módszer lényege, hogy a szervezet belső órája stabil ritmushoz igazodjon. A következetes időbeosztás segíthet megelőzni az alvászavar kialakulását és javíthatja az általános közérzetet.

Megtalálták a mély alvás titkát! Ettől a szokástól kipihentebben ébred

Egyre többen keresnek természetes módszereket az alvásminőség javítására, különösen a képernyők és a kék fény uralta mindennapokban. A sötét zuhanyzás egy olyan esti szokás, amely a fény csökkentésével segítheti a melatonin termelődését és a szervezet ellazulását.

Szakértő figyelmeztet: ez az alvási szokás nagyon veszélyes lehet

Sokan kötelezőnek érzik a hétvégi korán kelést is, hiszen így megőrizhetik a ritmust. A szakértők szerint azonban nem ez a megfelelő alvás biztosításának a kulcsa.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!