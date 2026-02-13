Amikor az ünnep elmúlik

Ha az ünnep nem úgy alakul, ahogy elképzeltük, könnyen megszületik egy gyors, globális következtetés: nem volt jó az este, tehát valami nincs rendben a kapcsolatunkkal. Ez egy tipikus mentalizációs csapda. Egyetlen élményből, egyetlen helyzetből próbálunk stabil következtetést levonni a másik érzéseiről, a kapcsolat minőségéről vagy a jövőről. Ahelyett, hogy az élményt kontextusba helyeznénk, jelentést gyártunk – gyakran túlzót.
Ebben a folyamatban a közösségi média sem segít. Legyen szó bármilyen ünnepről, ezen a felületen különösen látványos a válogatott, esztétikus, romantikus pillanatok áradata. Ezek a képek nem a teljes valóságot mutatják, hanem annak gondosan szerkesztett szeletét. Mégis könnyen torz viszonyítási ponttá válnak: másoknál minden meghittnek, spontánnak és különlegesnek tűnik, miközben a saját élményünk hétköznapibb, esetlenebb vagy fáradtabb. Ez nemcsak az utólagos elégedetlenséget erősítheti, hanem már az ünnep előtt is fokozhatja az elvárásokat is.
Itt van például a Valentin nap, de az évfordulók is hasonló elven működnek: Ezek az alkalmak kitüntetett pillanatok lehetnének egy pár életében, hiszen elkülönülnek a hétköznapoktól, sűrített jelentést hordoznak és fókuszált figyelmet kapnak. Éppen ezért a hétköznapi működés – amely természetéből fakadóan kevésbé intenzív – könnyen fakóbbnak tűnik mellette. Az összehasonlítás azonban torz: egy ritka, megemelt érzelmi állapotot mérünk a mindennapi élet természetes ritmusához.
A csalódottság érzése önmagában nem problémás.
Az viszont már hatással lehet a kapcsolatra, ha kimondatlan elvárások, sértettség vagy passzív feszültség formájában benne marad a légkörben. Az ünnep így nemcsak lezárul, hanem érzelmi maradványokat is hagyhat maga után.
Érdemes ilyenkor megállni, és különválasztani az élményt a jelentésétől. Egyetlen este nem diagnózis. Egy ünnep nem a kapcsolat teljes valósága, hanem annak egy kiragadott pillanata. A kapcsolatok minősége sokkal inkább a hétköznapok ismétlődő mintázataiban rajzolódik ki: a figyelemben, a reagálásban, a jelenlétben.
Az ünnepek felnagyítanak – a jó érzéseket és a hiányokat is. De nem határozzák meg önmagukban, hogy mi van két ember között. Amit viszont megmutathatnak, az az, hogy mennyire vagyunk hajlamosak egyetlen élményből teljes történetet írni. És hogy mennyire tudjuk ezt a történetet időnként újragondolni.