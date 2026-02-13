Amikor az ünnep elmúlik

Ha az ünnep nem úgy alakul, ahogy elképzeltük, könnyen megszületik egy gyors, globális következtetés: nem volt jó az este, tehát valami nincs rendben a kapcsolatunkkal. Ez egy tipikus mentalizációs csapda. Egyetlen élményből, egyetlen helyzetből próbálunk stabil következtetést levonni a másik érzéseiről, a kapcsolat minőségéről vagy a jövőről. Ahelyett, hogy az élményt kontextusba helyeznénk, jelentést gyártunk – gyakran túlzót.

Ebben a folyamatban a közösségi média sem segít. Legyen szó bármilyen ünnepről, ezen a felületen különösen látványos a válogatott, esztétikus, romantikus pillanatok áradata. Ezek a képek nem a teljes valóságot mutatják, hanem annak gondosan szerkesztett szeletét. Mégis könnyen torz viszonyítási ponttá válnak: másoknál minden meghittnek, spontánnak és különlegesnek tűnik, miközben a saját élményünk hétköznapibb, esetlenebb vagy fáradtabb. Ez nemcsak az utólagos elégedetlenséget erősítheti, hanem már az ünnep előtt is fokozhatja az elvárásokat is.

Itt van például a Valentin nap, de az évfordulók is hasonló elven működnek: Ezek az alkalmak kitüntetett pillanatok lehetnének egy pár életében, hiszen elkülönülnek a hétköznapoktól, sűrített jelentést hordoznak és fókuszált figyelmet kapnak. Éppen ezért a hétköznapi működés – amely természetéből fakadóan kevésbé intenzív – könnyen fakóbbnak tűnik mellette. Az összehasonlítás azonban torz: egy ritka, megemelt érzelmi állapotot mérünk a mindennapi élet természetes ritmusához.

A csalódottság érzése önmagában nem problémás.

Az viszont már hatással lehet a kapcsolatra, ha kimondatlan elvárások, sértettség vagy passzív feszültség formájában benne marad a légkörben. Az ünnep így nemcsak lezárul, hanem érzelmi maradványokat is hagyhat maga után.

Érdemes ilyenkor megállni, és különválasztani az élményt a jelentésétől. Egyetlen este nem diagnózis. Egy ünnep nem a kapcsolat teljes valósága, hanem annak egy kiragadott pillanata. A kapcsolatok minősége sokkal inkább a hétköznapok ismétlődő mintázataiban rajzolódik ki: a figyelemben, a reagálásban, a jelenlétben.