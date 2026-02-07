Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elindultak a NATO vadászgépek, hatalmas baj történhet

Fontos

Nyugdíj: sokakat érintő változás jön, de nem mindenki tud róla

anyós viccek

Csak erős idegzetűeknek: brutális anyósviccek

49 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kevés téma van, amely annyira megosztó és mégis ennyire népszerű a humor világában, mint az anyós alakja. Az anyósviccek évtizedek óta visszatérő szereplői a poénoknak, mert egyszerre feszegetik a családi együttélés feszültségeit és kínálnak felszabadító nevetést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
anyós viccekviccekhumor

Az anyósviccek nem feltétlenül rosszindulatúak: sokkal inkább a hétköznapi konfliktusok túlzó, ironikus kifigurázásai. Éppen ezért maradtak fenn generációkon át, és ezért kerülnek elő újra és újra baráti beszélgetésekben, ünnepeken vagy akár az interneten is.

anyós viccek
Anyós viccek: garantált nevetés, még a családi ebéd után is
Fotó: Mesterséges intelligencia által generált illusztráció

Anyósviccek – a klasszikus poénok gyűjteménye

1. Mama! Ne szorítsa!

Anyós panaszkodik a vejének:

- Jaj, a sok takarítás! Még most is fáj a kezem a seprűtől!

- Jaj, mama! Hát nem kell azt annyira szorítani, nem esik le róla olyan könnyen az ember!

1 2 3
... 10
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!