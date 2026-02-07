Csak erős idegzetűeknek: brutális anyósviccek

Az anyósviccek nem feltétlenül rosszindulatúak: sokkal inkább a hétköznapi konfliktusok túlzó, ironikus kifigurázásai. Éppen ezért maradtak fenn generációkon át, és ezért kerülnek elő újra és újra baráti beszélgetésekben, ünnepeken vagy akár az interneten is.

Anyós viccek: garantált nevetés, még a családi ebéd után is

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált illusztráció

Anyósviccek – a klasszikus poénok gyűjteménye

1. Mama! Ne szorítsa!

Anyós panaszkodik a vejének:

- Jaj, a sok takarítás! Még most is fáj a kezem a seprűtől!

- Jaj, mama! Hát nem kell azt annyira szorítani, nem esik le róla olyan könnyen az ember!