Csak erős idegzetűeknek: brutális anyósviccek

Kevés téma van, amely annyira megosztó és mégis ennyire népszerű a humor világában, mint az anyós alakja. Az anyósviccek évtizedek óta visszatérő szereplői a poénoknak, mert egyszerre feszegetik a családi együttélés feszültségeit és kínálnak felszabadító nevetést.
Az anyósviccek nem feltétlenül rosszindulatúak: sokkal inkább a hétköznapi konfliktusok túlzó, ironikus kifigurázásai. Éppen ezért maradtak fenn generációkon át, és ezért kerülnek elő újra és újra baráti beszélgetésekben, ünnepeken vagy akár az interneten is.
Anyósviccek – a klasszikus poénok gyűjteménye
1. Mama! Ne szorítsa!
Anyós panaszkodik a vejének:
- Jaj, a sok takarítás! Még most is fáj a kezem a seprűtől!
- Jaj, mama! Hát nem kell azt annyira szorítani, nem esik le róla olyan könnyen az ember!
