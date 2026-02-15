Vigyázat, jönnek az áramszünetek: Budapestet és több nagyvárost is érintenek a leállások

A fővárosban jellemzően reggel 8 és délután 2 óra között, egyes helyeken 8–12, illetve 11–15 óra között lesz áramszünet, transzformátorállomás-karbantartás miatt.

Budapest és több nagyváros lakóinak életét is megnehezítik az áramszünetek

Fotó: Unsplash

Ezekben az utcákban lesznek áramszünetek

Budapesten az érintett utcák között szerepel többek között: Határ utca, Iharos Sándor utca, Juhász József utca, Kapocs utca, Napló utca, Nemes utca, Platánliget utca, Szigeti Kálmán utca, Tiszavirág utca, Teréz körút, Kordován tér, Izabella utca, Nádasdy Kálmán utca, Podmaniczky utca, Rózsa utca, Szabolcsi Bence tér és Szondi utca.

Több helyszínen teljes utcaszakaszokat érint a kimaradás.

Pécsen hatórás leállás jön

Pécsen február 16-án 8:00 és 14:00 között lesz áramszünet hálózatbővítés miatt. A munkálatok több városrészt is érintenek. A kimaradás az alábbi területeken várható: Fagyal utca, Fenyer dűlő, Keleti Kőhíd dűlő, Kéméndi sor, Mánfai dűlő, Siklósi út, valamint a Málom városrész egy része (Kéméndi dűlő).

Győrben is dolgoznak a hálózaton

Győrben február 17-én 8:00 és 14:00 között végeznek karbantartási munkálatokat. Az érintett utcák: Erdőtelep utca (szinte teljes hosszában), Harmat utca, Törpe utca, Új sor, valamint Pinnyéd városrészben a Holt-Duna körút, Kunszigeti út, Szent Vendel utca és Tákó utca.

A szolgáltató azt javasolja, hogy az érintett területeken élők készüljenek fel a többórás kimaradásra: töltsék fel mobiltelefonjaikat és más eszközeiket, az érzékeny elektronikai berendezéseket pedig a munkálatok idejére áramtalanítsák.

A részletes, házszámokra lebontott lista a szolgáltató, az E.ON hivatalos felületén található.

