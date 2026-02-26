Másfél éve nem tapasztalt árhullám vonulhat le a Dunán – tekintse meg a képeket!

Az árhullám érkezése látványos változást hozott a térség folyóinak vízszintjében. A korábbi alacsony vízálláshoz képest most jelentősen több víz található a medrekben.

Árhullám érkezhet Győrbe

Fotó: Krizsán Csaba/Kisalföld

Árhullám: megemelkedett a folyók vízszintje Győrben

Az egy hónappal ezelőtti állapothoz képest jelentős az eltérés: akkor alig volt víz a medrekben, most viszont mind a Rába, mind a Mosoni-Duna vízállása magas. A folyó szintjének emelkedése szemmel látható a térségben.

A legfrissebb előrejelzések szerint közel másfél éve nem tapasztalt árhullám vonulhat le a Duna hazai szakaszán. A tetőzés a régióban várhatóan február utolsó napjaiban következik be.

Januárban megindult a jégzajlás a Dunán

A hirtelen felmelegedés, a plusz fokok hatására a korábban összefüggő jégtakaró megrepedt, darabokra tört, és sodródni kezdett a vízen.