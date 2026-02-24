Ritka régészeti felfedezés: tatárjárás kori kincsleletet mutatnak be Hódmezővásárhelyen

Az MTI tájékoztatása: Hódmezővásárhelyen, 2026. február 24-én ismertették, hogy a várostól északra fekvő Nagy-Bőve-halomnál feltárt leletegyüttes egy, a tatárjárás (1241-42) idején elrejtett templomi kincshez köthető. Az Árpád-kori egyházi kincslelet egykori templom és temető környezetéből származhat, bár magáról a településről nem maradt fenn írásos adat.

Árpád-kori egyházi kincslelet: különleges leleteket mutatnak be Hódmezővásárhelyen

Fotó: Tornyai János Múzeum / Facebook

Árpád-kori egyházi kincsleletet a Tornyai-múzeumban

A műszeres kutatások során 118 fémtárgy került elő, köztük aranyozott bronz veretek, liturgikus eszközök és ékszerek. Az Árpád-kori leletek legkiemelkedőbb darabjai négy Árpád-kori kereszt, amelyek közül kettő limoges-i ötvösmunka, kettőt pedig helyi mesterek készítettek.

A ritkaságszámba menő, tisztán egyházi tárgyak fontos forrást jelentenek a 13. századi falusi templomok anyagi kultúrájának kutatásában. A szakemberek a nyár második felében tervásatással folytatnák a lelőhely feltárását.

További tartalmak:

Nyilvános kiállításra kerültek Olaszország védőszentjének földi maradványai, egy rendkívüli évforduló alkalmából. Assisi Szent Ferenc csontjai 800 évvel a halála után most kivételes módon újra a nagyközönség elé kerültek.

A bolgár régészek ritka leletre bukkantak egy rézkorból származó temetőben. Az ősember sérülései és gyógyulása új fényt vetnek az őskori életre.