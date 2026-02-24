Hírlevél
Árpád-kor

Árpád-kor

Ritka régészeti felfedezés: tatárjárás kori kincsleletet mutatnak be Hódmezővásárhelyen

1 órája
1 órája
Különleges régészeti felfedezést mutatnak be a nyilvánosságnak Hódmezővásárhelyen, amely új megvilágításba helyezi az Alföld Árpád-kori egyházi életét. Az Árpád-kori egyházi kincslelet legértékesebb darabjai a Tornyai János Múzeumban láthatók.
Az MTI tájékoztatása: Hódmezővásárhelyen, 2026. február 24-én ismertették, hogy a várostól északra fekvő Nagy-Bőve-halomnál feltárt leletegyüttes egy, a tatárjárás (1241-42) idején elrejtett templomi kincshez köthető. Az Árpád-kori egyházi kincslelet egykori templom és temető környezetéből származhat, bár magáról a településről nem maradt fenn írásos adat.

Árpád-kori egyházi kincslelet: különleges leleteket mutatnak be Hódmezővásárhelyen
Árpád-kori egyházi kincslelet: különleges leleteket mutatnak be Hódmezővásárhelyen
Fotó: Tornyai János Múzeum / Facebook

Árpád-kori egyházi kincsleletet a Tornyai-múzeumban

A műszeres kutatások során 118 fémtárgy került elő, köztük aranyozott bronz veretek, liturgikus eszközök és ékszerek. Az Árpád-kori leletek legkiemelkedőbb darabjai négy Árpád-kori kereszt, amelyek közül kettő limoges-i ötvösmunka, kettőt pedig helyi mesterek készítettek.

A ritkaságszámba menő, tisztán egyházi tárgyak fontos forrást jelentenek a 13. századi falusi templomok anyagi kultúrájának kutatásában. A szakemberek a nyár második felében tervásatással folytatnák a lelőhely feltárását.

