Autó hajtott a főcsatornába – friss részletek a balesetről

Riasztották a tűzoltókat és a mentőket Hajdú-Biharban, miután egy személyautó a csatornába hajtott. Az autó a vízben majdnem teljesen elmerült, így végül komoly műszaki mentést igényelt.
autóTeslaPüspökladánybaleset

Az eset 2026. február 21-én szombat délután történt Püspökladány térségében, ahol egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között a Hortobágy–Berettyó-főcsatornába hajtott. Az autó a vízben állt meg, a helyszínre azonnal riasztották a katasztrófavédelem egységeit és a mentőszolgálatot is.

Egy Tesla típusú autó a vízben, a Hortobágy-Berettyó-főcsatornában
Egy Tesla típusú autó a vízben, a Hortobágy-Berettyó-főcsatornában
Fotó: Attila Szente / Facebook / Képkivágás

Autó a vízben – Tűzoltók és mentők is a helyszínre érkeztek

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a püspökladányi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, ahol megkezdték a műszaki mentést. Információk szerint a vízbe hajtott járműben a sofőrön kívül más nem tartózkodott.

A sofőrt kórházba szállították

Az Országos Mentőszolgálat közlése alapján a helyszínről egy 50 év körüli férfit szállítottak kórházba. Állapota stabil volt az ellátás idején. Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják, a baleset pontos oka egyelőre nem ismert.

Az esetről a HAON számolt be.

