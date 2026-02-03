Ők lesznek az Ázsia Expressz új versenyzői?

Úgy tűnik, már jóval a forgatás előtt megkezdődött a készülődés a 2026-os Ázsia Expressz körül, és egyre több név kerül szóba a lehetséges szereplők között. A népszerű utazós reality esetében nemcsak az útvonalat tervezik meg hónapokkal előre, hanem a párosok kiválasztása is időben elindul, hogy ütős legyen a mezőny – írja a Blikk.

Az Ázsia Expressz az elmúlt évek egyik legsikeresebb műsorává vált. A Story információi szerint a lehetséges indulók között felvetődött Aurelio neve is, aki az „Eskü, megváltozom!” című műsor főszereplőjeként került ismét reflektorfénybe.

Emellett Bernáth Odett, Mihályfi Luca, valamint Hegyes Berci neve is szóba került, akik mind ismert arcok a hazai reality- és szórakoztató műsorok világában.

Itt forgatják az Ázsia Expressz legújabb évadát

Az Ázsia Expressz új szériája ezúttal Dél-Amerika egzotikus tájaira kalauzolja el a nézőket, Brazíliát és környező országokat felfedezve. A TV2 egyik legsikeresebb műsorának legutóbbi évadát tavaly augusztusban vetítették, az évad a Bódi testvérek, Hunor és Megyer győzelmével zárult.

Gyermekkori traumáikról beszéltek a Bódi testvérek

A Bódi testvérek, akiket az Ázsia Expressz nézői vidám, életszerető személyiségként ismertek meg, most egészen más oldalukat mutatták meg. A Bódi testvérek először beszéltek nyíltan arról, milyen erőszakos családi közegben nőttek fel, és hogyan hatott mindez felnőttkori életükre.