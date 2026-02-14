Ezt a vitamint mindenkinek szednie kellene, a legtöbben mégis megfeledkeznek róla

A B12-vitamin kulcsfontosságú szereplője az idegrendszer és a vér egészségének, ám sokan mégis hajlamosak megfeledkezni róla. Különösen fontos a várandós nők számára, hiszen a magzat fejlődése is függ a megfelelő vitaminbevitelről – írja a Kemma.

A B12-vitamin különösen fontos a várandós nők számára – Fotó: Unsplash

Miért fontos a B12-vitamin?

A B12-vitamin támogatja az agy működését, a vérképzést és a szív- és érrendszer egészségét. Hiánya különböző problémákhoz vezethet, például vérszegénységhez vagy idegrendszeri tünetekhez. Különösen a vegetáriánusok, a Crohn-betegek, a lisztérzékenyek és az alkoholbetegek vannak kitéve a hiány kockázatának. A vitaminhiány jelei lehetnek:

fáradtság, gyengeség;

sápadtság, szívdobogásérzés;

végtagzsibbadás, bizsergő érzés;

memóriazavarok, zavartság;

szédülés, fejfájás;

zúzódások, bevérzések;

emésztési panaszok;

nyelvgyulladás.

Hogyan fedezhetjük a napi szükségletet?

A megfelelő B12-vitamin bevitelhez elsősorban az állati eredetű élelmiszerekre érdemes támaszkodni. A legjobb források közé tartozik a máj, a vörös húsok, a szárnyasok, a tejtermékek, a tojás és a halak, különösen a lazac és a kagyló. Terhes nőknek a folsav mellett a B12 is nélkülözhetetlen a magzat egészsége érdekében, ezért a terhesvitaminok általában tartalmazzák ezt a vitamint.

B12-vitamin és a mindennapi élet

Egyszerű laborvizsgálattal könnyen megállapítható a szervezet B12-szintje, ha felmerül a hiány gyanúja.

Stresszes időszakokban előfordulhat, hogy az extra bevitel hasznos, de fontos, hogy a tüneteket mindig szakemberrel ellenőrizzük, mielőtt önállóan szednénk a vitamint.

Szakértők hangsúlyozzák: a B12 hatása összetett, és nem pótolható csupán egy tablettával – a kiegyensúlyozott étrend és az egészséges életmód továbbra is elengedhetetlen.

