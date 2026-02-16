Hírlevél
Aki tanár lesz ebben a magyar faluban, a Maldív-szigeteken pihenhet

Szokatlan állásajánlatot tett közzé egy magyar település. A babóti tanítónő állás ugyanis nemcsak bértábla feletti fizetést, hanem Maldív-szigeteki utazást és akár szolgálati lakást is kínál a leendő pedagógusnak.
A különleges pedagógus álláslehetőség Babóton elsősorban az első és második osztályos tanulók oktatására szól. A felhívás szerint az új kolléga a törvényben meghatározott bértábla szerinti fizetésen felül havi plusz 10 százalékos kiegészítést kap, emellett az utazási költséget is állják a Maldív-szigetekre szervezett nyaralás esetében. A szolgálati lakás pedagógusoknak hosszabb távon is biztosítható, igény szerint – írj a KisAlföld.

A babóti tanítónő állás mellé Maldív-szigeteki utazás, bértábla feletti fizetés és szolgálati lakás is járhat az új pedagógusnak.
A babóti tanítónő állás mellé Maldív-szigeteki utazás, bértábla feletti fizetés és szolgálati lakás is járhat az új pedagógusnak Fotó: SEBNEM COSKUN / ANADOLU AGENCY

Babóti tanítónő állás – egzotikus juttatás egy kis falusi iskolában

A bejegyzést Nyikos Gábor, Babót polgármestere tette közzé, kifejezetten tanítónők jelentkezését várva. A közlemény szerint:

Maldív-szigeteki utat, a bértábla szerinti fizetést és plusz 10 százalékot (havonta) kap Babót iskolájának új tanítója (első és második osztály, általános). Az útiköltséget fizetjük, de szolgálati lakás is megoldható hosszabb távon.

A jelentkezés önéletrajzzal a Magyar Nyelvőr Alapítvány címére történik. A babóti iskola a Kapuvár Térségi Általános Iskola tagintézményeként működik, kis létszámú, családias légkörű intézményként.

Ösztöndíj, alapítvány, támogatás

A Magyar Nyelvőr Alapítvány 2024-ben került kapcsolatba a helyi iskolával. Akkor Kiss Róbert Richard Prima Primissima díjas turisztikai újságíró dédapja tiszteletére megalapították a Kiss Tertullián Ösztöndíjat, amely minden babóti iskolást 100 ezer forinttal támogatott. A kezdeményezők már akkor jelezték, hogy a támogatási programot folytatni kívánják.

Most úgy tűnik, nemcsak a diákok, hanem a pedagógusok számára is komoly ösztönző csomag áll rendelkezésre. 

A babóti tanítónő állás így országos figyelmet is kaphat, hiszen ritka az olyan tanítói pozíció, ahol Maldív-szigeteki utazás pedagógusnak is szerepel a juttatások között.

