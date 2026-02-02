Baglyok lepték el fényes nappal egy magyar város fáit

A baglyok téli viselkedése évről évre meglepi a városlakókat, különösen akkor, amikor ezek az alapvetően éjszakai madarak nappal is szem elé kerülnek. Tatán és környékén főként erdei fülesbaglyok bukkannak fel, amelyek a hideg hónapokban alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez. A téli madárvilág egyik leglátványosabb jelensége ez, amely sokakban kelti egy „bagoly invázió” érzetét, noha természetes folyamatról van szó - tájékoztat a KEMMA.

Baglyok tűnnek fel fényes nappal Tata belterületén (Illusztráció)

Fotó: Unsplash

Miért lepték el Tatát a baglyok?

Tata területén a baglyok megjelenése nem rendkívüli, inkább szezonális jelenség. A hideg időszakban a nyílt területek lehűlnek, míg a települések mikroklímája enyhébb marad. A városi környezet akár több fokkal is melegebb lehet, ami döntő szerepet játszik a madarak túlélésében.

Emiatt választják a baglyok a városi örökzöldeket nappalozóhelyként, ahol védettebb, szélcsendesebb környezet várja őket.

Miért jelennek meg a baglyok a városokban télen?

A téli hónapokban sok madár délre vonul, más fajok viszont maradnak és alkalmazkodnak. Az erdei fülesbagoly tipikusan ilyen faj. A városokban könnyebben találnak kedvező hőmérsékletű pihenőhelyet, miközben az éjszakai vadászterületeik továbbra is elérhetők. Tatabánya és Tata térsége ezért ideális számukra: erdők, mezők és lakott területek találkozása biztosítja az egyensúlyt.

Látott már baglyot zuhanyozni? – most láthat!

A tűzoltóktól kért segítséget a napokban egy pomázi lakos, mert egy nagytestű ragadozó madár a kéményébe szorult. A kiszabadított bagoly a feje búbjától a karma hegyéig csupa korom volt.

Bagoly akadt a horgászzsinórra – fotókon a mentés

Nem mindennapi mentésben vettek részt a szarvasi rendőrök és a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének halőre: a Holt-Körös egyik szakaszán egy horgászzsinórra akadt, bajba került bagoly miatt riasztották őket.