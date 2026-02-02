Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brüsszel övön aluli ütése: elzárják az orosz földgázcsapokat

Jó, ha tudja!

Népszerű üzemanyag szűnik meg Magyarországon, ezek a kutak érintettek

baglyok

Baglyok lepték el fényes nappal egy magyar város fáit

58 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Különös jelenségre figyelhetnek fel azok, akik mostanában nyitott szemmel járnak Komárom-Esztergom vármegye több településén. Baglyok tűnnek fel fényes nappal városi fákon, tujákon és fenyőkön, ami elsőre szokatlannak hat, ám a háttérben jól ismert természeti okok állnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
baglyokTatabányatél

A baglyok téli viselkedése évről évre meglepi a városlakókat, különösen akkor, amikor ezek az alapvetően éjszakai madarak nappal is szem elé kerülnek. Tatán és környékén főként erdei fülesbaglyok bukkannak fel, amelyek a hideg hónapokban alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez. A téli madárvilág egyik leglátványosabb jelensége ez, amely sokakban kelti egy „bagoly invázió” érzetét, noha természetes folyamatról van szó - tájékoztat a KEMMA.

baglyok, bafoly
Baglyok tűnnek fel fényes nappal Tata belterületén (Illusztráció)
Fotó: Unsplash

Miért lepték el Tatát a baglyok?

Tata területén a baglyok megjelenése nem rendkívüli, inkább szezonális jelenség. A hideg időszakban a nyílt területek lehűlnek, míg a települések mikroklímája enyhébb marad. A városi környezet akár több fokkal is melegebb lehet, ami döntő szerepet játszik a madarak túlélésében. 

Emiatt választják a baglyok a városi örökzöldeket nappalozóhelyként, ahol védettebb, szélcsendesebb környezet várja őket.

Miért jelennek meg a baglyok a városokban télen?

A téli hónapokban sok madár délre vonul, más fajok viszont maradnak és alkalmazkodnak. Az erdei fülesbagoly tipikusan ilyen faj. A városokban könnyebben találnak kedvező hőmérsékletű pihenőhelyet, miközben az éjszakai vadászterületeik továbbra is elérhetők. Tatabánya és Tata térsége ezért ideális számukra: erdők, mezők és lakott területek találkozása biztosítja az egyensúlyt.

Fotók és további információk a KEMMA oldalán érhetők el.

Látott már baglyot zuhanyozni? – most láthat!

A tűzoltóktól kért segítséget a napokban egy pomázi lakos, mert egy nagytestű ragadozó madár a kéményébe szorult. A kiszabadított bagoly a feje búbjától a karma hegyéig csupa korom volt.

Bagoly akadt a horgászzsinórra – fotókon a mentés

Nem mindennapi mentésben vettek részt a szarvasi rendőrök és a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének halőre: a Holt-Körös egyik szakaszán egy horgászzsinórra akadt, bajba került bagoly miatt riasztották őket. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!