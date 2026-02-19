Magyarország legnagyobb mellű nője: extrém plasztika, pornó és durva kommentek

Baj Angelika Lakatos Levente podcastműsorában szerepelt vendégként, és a teljes magyar közösségi média hetek óta a róla terjedő botrányos képek miatt ég lázban.

Baj Angelika az extrém plasztikák és mellmérete mellett pornózik is (A kép illusztráció) Fotó: JOAN CROS / NurPhoto

Baj Angelika: extrém mellméret és rengeteg plasztika

Lakatos Levente vendége volt Baj Angelika botrányművész, pornós, aki arról lett ismert és felkapott 2026 elejének magyar rögvalóságában, hogy annyira durván szétplasztikázta magát, mint nagyon kevesek szerte a világban. A műsor leírásában így szerepelt: A világ harmadik legnagyobb mellű nője.

A Reddit nevű közösségi platformon hamar záporozni kezdtek a durvábbnál durvább kommentek:

Azért most megemelem kalapom a magyar plasztikai sebészek előtt, hogy már évek óta nemet mondanak neki és igyekeztek lebeszélni erről a borzalomról

– írta egy felhasználó.

Mások szerint:

Egyszerűen nem hiszem el, hogy volt olyan orvos aki ezt megcsinálta neki. Ez egészségügyileg számomra felfoghatatlan. Borzasztó.

További vélemények:

Ez komoly? Tényleg ő volt az korábban? Ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy vajon mi érhette, hogy ezzel próbálja gyógyítani magát. Biztos van benne önértékelési probléma is.

Egy komment így szólt:

Hogy alszik? Ülve? Nem fullad meg ilyen súly alatt? Nem is értem, ez sehogy sem kényelmes. És ez a halálkék kontaktlencse is, sajnálom pedig gyönyörű nő volt.

