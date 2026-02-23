Hírlevél
Bakonyi csodakövek: amit eddig nem tudtunk róluk

Különös formákra bukkant egy túrázó a Bakony szívében, amelyek első pillantásra távoli tájak legendás szobrait idézik. A bakonyi csodakövek azonban nem emberi kéz alkotásai – hanem a természet évezredes munkájának lenyomatai.
A Hajag térségében tett Valentin-napi túra során nemcsak hóvirágmezők, ős hársfák és ezüst bükkösök ejtették ámulatba a kirándulókat, hanem az úgynevezett „hajagi moai” kövek is. A bakonyi csodakövek látványa olyannyira különleges, hogy egyeseknek a Húsvét-sziget ikonikus faragványai jutnak róluk eszébe – írja a Veol cikke.

A bakonyi csodakövek mészkőből kialakult karsztformák, amelyek első pillantásra moai szobrokat idéznek.
Fotó: Hatesz/Bácskai Péter

Mi okozza a bakonyi csodakövek furcsa formáit?

A beszámoló szerint:

Volt hóvirágmező, láttunk ős hársfákat, ezüst bükkösöket, hajagi 'moai' köveket, szarvasrudlikat… Nem volt út, jelzés, tömeg, sár, sorban tipródás.

A „moai” elnevezés csupán figyelemfelhívó hasonlat. A bakonyi csodakövek mészkőből állnak, és a kalcium-karbonát oldódásának köszönhetik különös alakjukat. A szén-dioxidban gazdag víz lassan feloldja a mészkövet, és az évezredek alatt karsztformákat hoz létre.

Bácskai Péter, a Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület elnöke szerint a kérdés inkább az, észrevesszük-e ezeket a természeti csodákat. A név tehát játékos utalás, nem régészeti szenzáció.

Hol láthatók a bakonyi csodakövek?

A különleges formák a Hajag térségében fedezhetők fel, ahol a természetvédők rendszeresen szerveznek gyalogos és kerékpáros túrákat. Aki nyitott szemmel jár, annak a Bakony nemcsak erdő és szikla, hanem történetek és formák gyűjteménye is.

Összegyűjtöttük, mely útvonalakat érdemes bejárni télen és tavasszal, ha a Bakony valódi arcát szeretnék megismerni.

Mi az az ördögszántás? Ősi hiedelmek nyomában.

 

 

