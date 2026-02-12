Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor ország-világ előtt úgy helyretette Zelenszkijt, hogy azt öröm nézni

vízszint

Veszélyesen csökken a Balaton vízszintje, lehet még nyáron strandolni?

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az alacsony vízállás egyre komolyabb kihívás elé állítja a hazai tavakat és a köréjük épülő turizmust. A Balaton vízszintjének csökkenése már a hajózást, a strandolást és a kikötők működését is érezhetően befolyásolja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vízszintidőjárásBalaton

A tartósan száraz, meleg időjárás miatt folyamatosan apad a Balaton vízszintje, ami nemcsak esztétikai kérdés, hanem gyakorlati problémákat is okoz. A sekélyebb víz nehezíti a hajózást, csökkenti a kikötők mozgásterét, és több partszakaszon a strandhasználat feltételeit is átalakítja – figyelmeztet a Veol.

A tartósan száraz, meleg időjárás miatt folyamatosan apad a Balaton vízszintje.
A tartósan száraz, meleg időjárás miatt folyamatosan apad a Balaton vízszintje. Fotó: Unsplash

A vízügyi szakemberek szerint a tó vízháztartása egyre érzékenyebb a szélsőséges időjárási helyzetekre. A csapadékhiány és a hosszan tartó meleg együttesen gyorsítja az apadást, ami hosszabb távon a Balaton ökológiai egyensúlyára és turisztikai szerepére is hatással lehet.

Ha a jelenlegi tendencia folytatódik, a nemzetközi gyakorlat alapján ideiglenes kikötőátrendezésekre, a hajózási útvonalak módosítására és a strandüzemeltetés átszervezésére is szükség lehet. Ez a balatoni turizmus bevételeit, a menetrend szerinti hajózást és a vízi sportokat is érintheti.

Lebontják a Balaton egyik legszebb kilátóját

Életveszélyessé vált a Balaton-felvidék egyik legismertebb panorámapontja. A Halom-hegy tetején álló Kossuth-kilátó és a hozzá vezető Vulkán tanösvény is azonnali hatállyal lezárásra került. A szerkezetek elbontása jelenleg előkészítés alatt áll – derült ki Mencshely Község Önkormányzatának közleményéből.

Rossz hír a turistáknak, hónapig nem láthatják Michelangelo remekművét

A Sixtus-kápolnában megkezdett karbantartási munkálatok miatt hónapokig nem lesz látható a kápolna oltárfalát díszítő Michelangelo-freskó. Az Utolsó ítélet című alkotás a tisztítás ideje alatt nem lesz közvetlenül látható, helyette nagy felbontású reprodukció mutatja meg a mesterművet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!