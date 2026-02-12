Veszélyesen csökken a Balaton vízszintje, lehet még nyáron strandolni?

A tartósan száraz, meleg időjárás miatt folyamatosan apad a Balaton vízszintje, ami nemcsak esztétikai kérdés, hanem gyakorlati problémákat is okoz. A sekélyebb víz nehezíti a hajózást, csökkenti a kikötők mozgásterét, és több partszakaszon a strandhasználat feltételeit is átalakítja – figyelmeztet a Veol.

A tartósan száraz, meleg időjárás miatt folyamatosan apad a Balaton vízszintje. Fotó: Unsplash

A vízügyi szakemberek szerint a tó vízháztartása egyre érzékenyebb a szélsőséges időjárási helyzetekre. A csapadékhiány és a hosszan tartó meleg együttesen gyorsítja az apadást, ami hosszabb távon a Balaton ökológiai egyensúlyára és turisztikai szerepére is hatással lehet.

Ha a jelenlegi tendencia folytatódik, a nemzetközi gyakorlat alapján ideiglenes kikötőátrendezésekre, a hajózási útvonalak módosítására és a strandüzemeltetés átszervezésére is szükség lehet. Ez a balatoni turizmus bevételeit, a menetrend szerinti hajózást és a vízi sportokat is érintheti.

Lebontják a Balaton egyik legszebb kilátóját

Életveszélyessé vált a Balaton-felvidék egyik legismertebb panorámapontja. A Halom-hegy tetején álló Kossuth-kilátó és a hozzá vezető Vulkán tanösvény is azonnali hatállyal lezárásra került. A szerkezetek elbontása jelenleg előkészítés alatt áll – derült ki Mencshely Község Önkormányzatának közleményéből.

