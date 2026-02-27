Súlyos tömegbaleset történt Veszprémben, mentők lepték el a helyszínt

Többen megsérültek, egyikük súlyosan Kislőd és Ajkarendek között, ahol négy személyautó és egy nyerges vontató ütközött össze péntek délután a 8-as főúton. A baleset miatt az utat teljes szélességében lezárták – tájékoztat az MTI.

Súlyos tömegbaleset történt, mentők lepték el a helyszínt

Fotó: Illusztráció (Origo)

Nagy Judit, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense azt közölte, hogy az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, várhatóan hosszabb ideig nem indul meg itt a forgalom.

A katasztrófavédelem közlése szerint a kamion üzemanyagtartálya a balesetben megrongálódott, gázolaj ömlött az úttestre. A mentők is a helyszínre érkeztek.

Sajtóinformációk szerint egy ember súlyosan, heten pedig könnyen sérültek meg a balesetben.

Brutális munkahelyi baleset: égésgyorsítóval gyújtott be a kályhába egy komlói munkás

Baleset rázta meg szerda reggel egy komlói üzem telephelyét, ahol egy munkás égésgyorsítóval próbált tüzet gyújtani a kályhában. A hirtelen belobbanó anyag méterekre repítette a férfit, a hatalmas robbanás következtében pedig az áldozat súlyos égési sérüléseket szenvedett.

Driftelni próbált a körforgalomban, egyből lezúzta a Mercit a fakezű

A körforgalmak láttán sokakban támad késztetés arra, hogy megcsillogtassák vélt vagy valós vezetési tudásukat. Vannak persze, akik valóban tudnak kilinccsel előre autózni, legtöbbször azonban sírás és baleset a hasonló mutatványok vége.