Súlyos tömegbaleset történt Veszprémben, mentők lepték el a helyszínt

Négy autó és egy kamion ütközött össze péntek délután Veszprém vármegyében Kislőd és Ajkarendek között. A balesetben nyolcan megsérültek, egy ember állapota súlyos.
Többen megsérültek, egyikük súlyosan Kislőd és Ajkarendek között, ahol négy személyautó és egy nyerges vontató ütközött össze péntek délután a 8-as főúton. A baleset miatt az utat teljes szélességében lezárták – tájékoztat az MTI.

Fotó: Illusztráció (Origo)

Nagy Judit, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense azt közölte, hogy az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, várhatóan hosszabb ideig nem indul meg itt a forgalom.  

A katasztrófavédelem közlése szerint a kamion üzemanyagtartálya a balesetben megrongálódott, gázolaj ömlött az úttestre. A mentők is a helyszínre érkeztek. 

Sajtóinformációk szerint egy ember súlyosan, heten pedig könnyen sérültek meg a balesetben.

